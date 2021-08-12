2019'da Las Vegas'ta otel odasında çekilen görüntülerde Hunter Biden'ın bir hayat kadını ile birlikte olduğu ve uyuşturucu kullandığı görülüyor. Kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düşen görüntüler İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yayınlandı. Görüntülerde Hunter Biden'ın Rus uyuşturucu satıcılarının daha önce dizüstü bilgisayarlarının çaldığını söylediği anlar da yer aldı.

Başkanın oğlu hayat kadını ile yaptığı sohbette çalındığı iddia edilen dizüstü bilgisayarın da tehlikeli seks videolarıyla dolu olduğunu söylüyor.

'BİLGİSAYARIM ONLARCA VİDEO İLE DOLU'

Dizüstü bilgisayarlarının çalındığı gece uyuşturucu nedeniyle kendisinden geçtiğini söyleyen Hunter Biden, hayat kadınının 'bilgisayarların içinde ne vardı' sorusuna ise şu cevabı veriyor; 'Bilgisayarda seks yaparken çekilmiş videolarım var. Bilgisayarım onlarca videoyla dolu.'

Videoda Hunter Biden'ın Rusların babasının Başkanlık adaylığı sırasında ona şantaj yapmasından çekindiğini söylediği anlar da yer alıyor. Hunter Biden'ın bu esnada 'Eğer bunu yaparlarsa onlara çok fazla para vereceğimi kesinlikle biliyorlar' ifadesini kullanıyor. 2018 yılında yaşanan bu olay sonrası söz konusu görüntülerin kimin veya kimlerin elinde olduğu ise bilinmiyor.

OTELE 180 BİN DOLAR ÖDEDİ

Daily Mail'deki haberde söz konusu görüntüler Las Vegas’ta geceliği 10 bin dolar olan bir otel odasında çekildi. Aynı habere göre, Biden burada tam 18 gün kaldı. Başka bir deyişle Hunter Biden otele 180 bin dolar (yaklaşık 1.6 milyon TL) ödedi.

'FBI NEDEN HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR?'

Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Fox News'in sunucusu Sean Hannity 'FBI neden hiçbir şey yapmıyor?' dedi. Söz konusu yayın kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan 51 yaşındaki Hunter Biden daha önce bu bağımlılıklarından kurtulmak için tedavi görmüştü.



