Türkiye Hurdaya döndü! Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı

Hurdaya döndü! Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı

Türkiye

Hurdaya döndü! Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Atnan Cehiz hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı.

11 Ocak 2022, Salı 23:24 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Ahmet Hilmi Küçük yönetimindeki 46 EV 663 plakalı otomobil, Kemal Kahraman yönetimindeki 33 AEA 429 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobildeki, Ahmet Hilmi Küçük, Necdet Cehiz, Müyesser Cehiz, İlker Çelik ve Atnan Cehiz yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralılar, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Atnan Cehiz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Atnan Cehiz'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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