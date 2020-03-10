Sirkenin faydaları saymak bitmez. Hurma sirkesi de faydalı sirkeler arasında yerini alıyor. Eğer evde hurma sirkesi nasıl yapılır merak ediyor yada hurma sirkesi tarifi arıyorsanız "hurma sirkesi tarifi, hurma sirkesi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Hurma sirkesi tarifi

Hurma sirkesi malzemeleri

1 kg Medine hurması

5 litre soğuk su

11,5 litre sıcak su

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Hurma sirkesi yapılışı

1 kg hurmayı 1,5 litre sıcak su dolu bir kabın içerisine koyun. 1 gece bekletin. Ertesi gün içi 4 litre soğuk su dolu olan kavanozun içerisine bekletilen hurmaları hafif elde ezerek koyun. Ardında 1 çay bardağı maya sirke koyun. Daha sonra 1 çorba kaşığı kaya tuzunu ilave edin. Tahta bir kaşıkla karıştırın. Kavanozun kapak kısmını temiz bir tülbentle örtün. 6 hafta kadar bekletin. Suyunu süzdükten sonra cam şişelere doldurun.

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