Hurma sirkesi tarifi: Hurma sirkesi nasıl yapılır?
Her sirkenin farklı faydaları olmasına rağmen en büyük ortak noktaları mikrop kırıcı ve antibakteriyel olmalarıdır. Hurma sirkesi de oldukça faydalı ve yararlı bir sirke türüdür. Eğer evde hurma sirkesi nasıl yapılır merak ediyor yada hurma sirkesi tarifi arıyorsanız "hurma sirkesi tarifi, hurma sirkesi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
10 Mart 2020, Salı 11:38 Son Güncelleme:
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Sirkenin faydaları saymak bitmez. Hurma sirkesi de faydalı sirkeler arasında yerini alıyor. Eğer evde hurma sirkesi nasıl yapılır merak ediyor yada hurma sirkesi tarifi arıyorsanız "hurma sirkesi tarifi, hurma sirkesi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Hurma sirkesi tarifi
Hurma sirkesi malzemeleri
- 1 kg Medine hurması
- 5 litre soğuk su
- 11,5 litre sıcak su
- 1 yemek kaşığı kaya tuzu
Hurma sirkesi yapılışı
1 kg hurmayı 1,5 litre sıcak su dolu bir kabın içerisine koyun. 1 gece bekletin. Ertesi gün içi 4 litre soğuk su dolu olan kavanozun içerisine bekletilen hurmaları hafif elde ezerek koyun. Ardında 1 çay bardağı maya sirke koyun. Daha sonra 1 çorba kaşığı kaya tuzunu ilave edin. Tahta bir kaşıkla karıştırın. Kavanozun kapak kısmını temiz bir tülbentle örtün. 6 hafta kadar bekletin. Suyunu süzdükten sonra cam şişelere doldurun.
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