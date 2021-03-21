Hurma tatlısı tarifi ve yapılışı: Hurma tatlısı nasıl yapılır?
Sivas mutfağının en lezzetli şerbetli tatlılarından birisi olan hurma tatlısı tarifi favori lezzetiniz olacak enfes bir tatlı. Yöresel lezzet sevenler hurma tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız hurma tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
21 Mart 2021, Pazar 11:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tadını çok seveceğiniz hurma tatlısı tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için hurma tatlısı tarifi arıyor ya da hurma tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hurma tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
HURMA TATLISI TARİFİ
- 250 gram tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 4-5 su bardağı un
Şerbeti için:
- 3 su bardağı su
- 3 su bardağı toz şeker
- Birkaç damla limon suyu
Hurma tatlısı yapılışı
İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlamakla başlayın. Su ve şekeri bir tencerede birleştirin. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ilave edip karıştırın ve tencereyi ocaktan alın. Şerbetin çok yoğun veya çok sulu olmamasına özen gösterin. Şerbet kıvam alınca ılımaya bırakın. Tereyağını tavada eritin ve biraz ılıtıp derin bir karıştırma kabına alın. Sıvı yağ, yumurta, süt, yoğurt, kabartma tozu, vanilyayı da karıştırma kabına ekleyin. Yavaş yavaş unu ilave ederek yumuşak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun. Dilerseniz hamura iri çekilmiş fındık veya ceviz de ekleyebilirsiniz. Hamurunuzdan küçük parçalar alın. Bir kalburun üstüne hafifçe bastırıp yuvarlayın ve tepsiye dizin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarttığınız hurma tatlılarını kısa bir süre dinlendirdikten sonra üzerine hazırladığınız şerbeti dökün. Tatlınız şerbetini tamamen çektikten sonra servis edebilirsiniz.