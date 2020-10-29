Favoriniz olacak: Hurmalı ıslak kek tarifi

Sosu ayrı keki ayrı lezzete sahip olan hurmalı kek tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes tariflerden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için hurmalı ıslak kek tarifi arıyor ya da hurmalı ıslak kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hurmalı ıslak kek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Hurmalı ıslak kek tarifi

Hurmalı ıslak kek malzemeleri

300 gram hurma

2 su bardağı sıcak su

1,5 çay kaşığı karbonat

150 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

Sosu için:

1 su bardağı krema

2 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

Hurmalı ıslak kek yapılışı

Sıcak suda beklettiğiniz hurmaların çekirdeklerini çıkarıp kaynatın. Hurmalar yumuşayınca içine karbonatı ekleyip 5 dakika dinlendirin. Yumuşayan robottan geçirip püre haline getirin. Diğer yandan şeker ile çırptığınız tereyağına yumurtaları ve hurma püresini ekleyin. Karışıma unu, kabartma tozunu ve tarçını ekleyip güzelce karıştırın. Yağladığınız fırın tepsisine alıp önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin. Şekeri sos tenceresinde karamelize edin. İçine kremayı ekleyip altını kısın. Tereyağını da azar azar ekleyip çırpın. Sos kıvamına gelince altını kapatın. Ilınan kekin dilimleyip tabaklara bölüştürün. Üzerine sosu gezdirin.



