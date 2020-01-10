Farklı baharatlardan oluşan ve kuruyemişlerle birleşen Hürrem Sultan pilavını tadan bir daha bu pilavdan vazgeçemiyor. Eğer "Hürrem Sultan pilavı tarifi, Hürrem Sultan pilavı nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Hürrem Sultan pilavı tarifi

Hürrem Sultan pilavı malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- 1 tatlı kaşığı kaymak

- 2 su bardağı pirinç

- 1 adet kuru soğan

- 1 bardak haşlanmış bezelye

- 100 gram çiğ badem

- 100 gram fıstık

- 250 gram julyen doğramış tavuk göğsü

- 1 çay kaşığı zerdeçal

- 1 çay kaşığı yeni bahar

- 1 çay kaşığı karabiber

- Yarım çay kaşığı kakule

- Yarım çay kaşığı muskat

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 4-5 damla limon suyu

- 1 çorba kaşığı tuz

Pilav için:

- 3 bardak su

Hürrem Sultan pilavı yapılışı

Pilav tenceresine tereyağını ekleyip eritin ve içerisine kaymağı ilave edip erimesini sağlayın. Üzerine tavukları ilave edin. Tavuklar suyunu salıp çekince kuru soğanı ekleyip soteleyin. Üzerine yıkanan pirinçleri, tuzu, şekeri ve limon suyunu ekleyip biraz daha kavurun. Üzerine bezelyeler ekleyip suyu ekleyin. Baharatları da ekleyip iyice karıştırın ve kapağını kapatıp pişirmeye bırakın. Ayrı bir tavada tereyağını eritip bademleri kavurup bir tabağa alın. Aynı tavada fıstıkları kavurun ve tabağa alın. Pilav piştikten sonra üzerine badem ve fıstıkları ekleyip iyice karıştırın ve 10 dakika dinlendirin. Sıcak servis edin.

Bu haberi de okudular Yozgat böreği tarifi: Yozgat böreği nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular İzmir bombası tarifi: İzmir bombası nasıl yapılır?