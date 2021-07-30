Hüseyin Avni Coş, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu ve 1982 yılında Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Sonrasında ise Türkiye’de pek çok ilde valilik yaptı. Hüseyin Avni Coş kaç yaşında ve neden öldü? İşte ayrıntılar…

HÜSEYİN ANİ COŞ KİMDİR?

1959 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğan Hüseyin Avni Coş, 1976 senesinde Eğirdir Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl lisans eğitimi için Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’ne başladı, 1977’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümüne geçiş yaptı ve 1981 yılında mezun oldu.

Hüseyin Avni Coş 1982 yılında Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur’un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1983 senesinde 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitiren Hüseyin Ani Coş, 1984 yılında Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandı.

1987’de Sivas’ın İmranlı ilçesi Kaymakamlığına atanan Hüseyin Avni Coş, 1988’de İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdikten sonra bir yıl süreyle ABD’ye gönderildi. 1989 yılında Siirt’in Şirvan ilçesinin kaymakamı oldu.

1991 yılında Diyarbakır’a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığına atanan Hüseyin Avni Coş, 1995 yılında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı olarak çalıştı. 1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Coş, 1996’da Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Güvenlik ve yönetim konularında çeşitli seminer ve kurslara katılan Hüseyin Avni Coş 30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atandı. 1 Mayıs 2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin hasarlarının süratle onarılması ve özellikle kış mevsimi gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında sağladığı önemli katkılar sebebiyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince “Yılın Valisi” olarak seçildi.

1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atanan Hüseyin Avni Coş, sonrasında ise 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atandı ve 5 Eylül 2011 tarihinde göreve başladı.

23 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanan Hüseyin Avni Coş, 9 Haziran 2014 tarihinde bu görevine başladı. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atandı.

HÜSEYİN AVNİ COŞ KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

İstinye’deki evinin asansöründe geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Hüseyin Avni Coş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.