Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Balkantürksiad'ın düzenlediği sinerji toplantılarına katıldı. Eylül ayında yeni ekonomi programı açıklandığını belirten Aydın, Eylül ayından sonra 3 ayda Türkiye'de kurda, devletin borçlanmasında, uluslararası arenada, rezervlerde son derece olumlu gelişmeler gördüklerini ifade etti. "Bu kadar hızlı tepki veren başka bir ekonomi yok, bizde var" diyen Hüseyin Aydın şöyle konuştu:

"Dolayısıyla iş adamlarımız, girişimcilerimiz de deneyimli. Bugün artık düne nispetle çok net önümüzü görüyoruz. Beklentilerde son derece olumlu iyileşmeler görüyoruz. Bütün bunlar bizim güçlü ve sağlıklı kalmamıza vesile oluyor. Bütün bunlar yapılacak iş olunca, bunu destekleyecek bankacılık sistemi de sağlıyor. Bugün, Allah'a hamdolsun son 1-1,5 aydır fevkalade bir bolluğa, rahat bir likiditeye sahibiz. Türk bankacılık sisteminde öz kaynağımızda, likitte problemlerimiz vardı ama dengelenme ve disiplinle, yeni ekonomi programıyla şu anda likitte de ciddi bir artışa sahibiz. Türkiye'ye tekrar sermaye akımı başlamıştır. Alınan önlemlerle devletin edimlerini yerine getirmesi, daha az borçlanıyor olması, Türk bankacılık sistemini rahatlatmıştır. Likiditemiz olunca üstüne oturacak halimiz yok. Onu bireylere ve firmalara kullandırmamız gerekiyor. Bu, hemen kredilerde bir toparlanmaya vesile oldu. Artık kredilerdeki negatif gidişat bitmiştir. Son 10 gündür krediler, pozitif gidiyor. Hem de temel altyapı yatırımlarda geriye dönük yatırımlar olduğu halde."

'ÜLKENİN KAYNAKLARINI ÇAR-ÇUR FALAN ETMEDİK'

Futbol kulüpleri ile ilgili konuşan Aydın, "Biz zaten spor kulüpleri ile çalışıyoruz. Spor kulübü ile çalışan bir sürü banka var. Ne kadar destek vermişsek, hepsini piyasa koşullarında vermişiz. Spor bir ekonomidir. Yayıncı kuruluşun Türkiye'deki yayına verdiği rakam 500 milyon dolardır. Futbol ekonomisidir. Biz bu endüstrinin ayakta kalmasını, rekabetin ve bu değerin sürmesini istiyoruz. 3 büyük kulübün yıllık ortalama geliri 600 milyon TL civarındadır. Şampiyon olacak bir takımı 250 milyon TL'ye kurabilirsiniz. Nakit akışlarında bozukluk var, teminatta sıkıntı yok. Biz nakit akışkanlıklarını düzenlemek istiyoruz. Sadece biz değil, UEFA, TFF, kreditör olarak biz de istiyoruz, müşterimiz de istiyor. Kimseyle yüzde 8 ile bir kredi yapılandırması, ülkenin kaynaklarını çar çur falan etmedik. Bir ticaret yapıyoruz. Bunları verirken de son derece uygun koşullar ile veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN IMF İLE HİÇBİR İŞİ YOKTUR"

Aydın, Ziraat Bankasının Türkiye dış ticaretinin yüzde 14'lük bölümünü tek başına karşıladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Türkiye'nin IMF ile hiçbir işi yoktur. Sadece Halkbank'ın ilk üç ayda esnafa dağıttığı kredi miktarı 10 milyar liradır. Yani IMF'ye gidecek halimiz yok, paramız pulumuz var."

"DAHA KIT KAYNAĞIN DAHA EKONOMİK KULLANIMI OLACAK"

"Bugün 'Ekonomiye cemre düştü' başlıklı bir haber yapıldı. Ben böyle bir hal göremedim. Resmi rakamlarda bu yönde. Sizin fikriniz nedir?" sorusu üzerine Aydın, şunları kaydetti:

"Biz, öncü göstergeleri görebiliriz. Ne kadar önümüzü görüyorsak ayağımızı ona göre gaza yüklüyoruz. Şu anda öncü göstergeler, havanın açılmakta olduğu, verilen tepkilerden de olumlu seyir gösterdiği yönünde. Çok değil, son 15 günde. Bu, sizin kapıya henüz gelmemiş olabilir ama buna emin olun, samimi olarak söylüyorum. Biz, burada olacağız, bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla olmamış bir şeyi olacak gibi söylemek, bizim kredibilitemize de zarar verir. Yönettiğimiz kuruma da zarar verir. Gerçekten Türkiye hem siyasi hem ekonomik istikrarla dün neyi başardıysa bundan sonra onu başaracak."

Aydın, farklı sektörlerde, katma değeri yüksek üretim yapmanın gerektiğini dile getirerek, "Üretim modelimizi değiştirmemiz lazım. Zorlanacağız, bundan sonra daha kıt kaynağın daha ekonomik kullanımı olacak. Belki 2010-2012'deki gibi olmayacak ama önümüzü mutlaka görüyor olacağız. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın." dedi.

Toplantıya TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, AK Parti Bursa milletvekilleri de katıldı.