Hüseyin Çimşir, Erzurumspor'un başına geçecek
Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Erzurumspor yeni teknik direktörünü buldu. Trabzonspor'daki yardımcı antrenörlük ve sonrasındaki kısa teknik direktörlük deneyiminin ardından bir süredir takım çalıştırmayan Hüseyin Çimşir, Erzurumspor'un başına geçmeye hazırlanıyor.
02 Aralık 2020, Çarşamba 14:06 Son Güncelleme:
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Erzurumspor ligin 10. haftası itibarıyla teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırmıştı. Özdilek'in ardından yeni hocasını arayan Erzurumspor yönetimi, Hüseyin Çimşir'le anlaşmaya vardı. 2 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Erzurumspor, bu sezon istenen performansı gösterememişti.
Trabzonspor'daki deneyiminin ardından ikinci teknik direktörlük tecrübesini yaşayacak olan Çimşir, Trabzonspor'da 15'i lig, 21 maça çıkıp 12 galibiyet 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Geçen sezonun ikinci yarısında Ünal Karaman'ın ardından takımın başına geçen genç teknik adam, şampiyonluğun kaybedilmesi sonrası gönderilmişti.
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