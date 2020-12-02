Erzurumspor ligin 10. haftası itibarıyla teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırmıştı. Özdilek'in ardından yeni hocasını arayan Erzurumspor yönetimi, Hüseyin Çimşir'le anlaşmaya vardı. 2 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Erzurumspor, bu sezon istenen performansı gösterememişti.

Trabzonspor'daki deneyiminin ardından ikinci teknik direktörlük tecrübesini yaşayacak olan Çimşir, Trabzonspor'da 15'i lig, 21 maça çıkıp 12 galibiyet 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ünal Karaman'ın ardından takımın başına geçen genç teknik adam, şampiyonluğun kaybedilmesi sonrası gönderilmişti.