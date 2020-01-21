Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor'a 1.5 yıllık imza
Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Hüseyin Çimşir oturmuştu. Hüseyin Çimşir , Trabzonspor'la 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Trabzonspor, sözleşmenin detaylarını duyurdu.
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir 1.5 yıllık yeni anlaşma imzalandı.
Resmi açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;
2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,
2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir"