Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor'a 1.5 yıllık imza

Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Hüseyin Çimşir oturmuştu. Hüseyin Çimşir , Trabzonspor'la 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Trabzonspor, sözleşmenin detaylarını duyurdu.

21 Ocak 2020, Salı 16:13 Son Güncelleme:
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Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor'a 1.5 yıllık imza

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir 1.5 yıllık yeni anlaşma imzalandı.

Resmi açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,

2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir"

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