Hüseyin İnce’den kıyafete uygun ayakkabı seçimi

Kıyafet kombinleri hazırlarken ayakkabılar onların vazgeçilmez birer parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ayakkabı ile kıyafet uyumu oldukça önemli bir konu. Çünkü kıyafetler ile ayakkabıların uyuşmadığı zamanlarda ya ayakkabı ya da kıyafet kendini yeteri kadar gösteremez. Bundan dolayı bu ilişkiye dikkat edilmesi ve ona göre seçim yapılması gerekiyor. Tasarımcı Hüseyin İnce ayakkabı seçimi konusunda şunları dile getiriyor:

“Olmazsa olmaz aksesuarlarımız arasında yer alan ayakkabılar şıklığın ve zerafetin temsilcileridir. Hangi kıyafeti ve ayakkabıyı giyeceğimize karar verirken elbette en önemli unsur gideceğimiz mekanlar olmaktadır. Tabii bunların dışında daha birçok dinamik de seçimlerimizi etkilemektedir. Hangi mevsim içerisinde yer aldığımız, elbiselerimizin hangi tarz da olduğu ve içinde hangi renkleri barındırdığı tercihlerimizi yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaktadır.”