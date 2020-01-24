2017 yılında çıktığı A Takım'da son dönemlerde forma şansı bulmaya başlayan Hüseyin Türkmen, Trabzonspor altyapısının ürünlerinden biri.

Türkiye Kupası'nda Denizlispor'la oynanan maç sonrasında kulübün resmi Instagram hesabından yayınlanan fotoğrafın altındaki bir yorum, genç oyuncuyu kızdırdı.

Hangi takımlı olduğu bilinmeyen bir kişi, fotoğrafın altına "Hüseyin Türkmen kadro dışı" yazdı.

22 yaşındaki stoper bu yorumu görmezden gelmek yerine cevap vermeyi tercih etti. Türkmen, "Sen mi oynamak istiyorsun? ÖN YARGILI İNSAN!!!!! Diğer taraftarları da etkilemek ve operasyon mu yapmak istiyorsun? Zavallısın" cevabını verdi.

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