Türkiye Hüseyin Yayman'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Hüseyin Yayman'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye

Hüseyin Yayman'ın corona virüs testi pozitif çıktı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

21 Ekim 2020, Çarşamba 00:30 Son Güncelleme:
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesi'nde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti. Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:

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"TBMM Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."

AA


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