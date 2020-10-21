Hüseyin Yayman'ın corona virüs testi pozitif çıktı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
21 Ekim 2020, Çarşamba 00:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesi'nde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti. Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"TBMM Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."
AA
BUNLARI DA OKUYUN