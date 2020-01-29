Dünya Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ı vurdu

Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ı vurdu

Dünya

Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ı vurdu

Yemen'deki isyancı grup, Cizan kentindeki Aramco tesislerinin yanı sıra bir havalimanı, askeri üs ve diğer hedeflere saldırdığını duyurdu.

29 Ocak 2020, Çarşamba 16:39 Son Güncelleme:
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İç savaş ülkesi Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümete karşı çarpışan İran destekli Husiler, bir kez daha füzeli saldırılar düzenledi.

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ın en büyük iki petrol tesisini vuran isyancı grup, bu kez Cizan'daki petrol tesisine saldırdığını duyurdu.

Grup tarafından yapılan açıklamada ayrıca Abha Havalimanı, bir askeri üs ve diğer hedeflere de füzeler atıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan medyasında henüz saldırılarla ilgili bir haber yok. 

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