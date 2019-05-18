Hüsnü Arkan takipçisinden özür diledi

Erkan Oğur’la hazırladığı “Fikrim Yok” adlı şarkıyı paylaşan Hüsnü Arkan’a Ümit Yaman isimli takipçisi “İlk dinleyiş sarmamıştı. İkinci şansı hak etti ve favorilerimden birisi şu sıralar” diye yazdı.

'32 TAKİPÇİN VAR BU NE MORAL LA?'

Hüsnü Arkan’ın yanıtı “Evladım, şans verdiğin adamın adı Erkan Oğur. 32 takipçin var, bu ne moral?” oldu.





Hüsnü Arkan’ın takipçi sayısı az olduğu için Ümit Yaman’ı küçümsediğini düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları sanatçıya tepki gösterdi.

'ÜMİT KARDEŞİM, HAKSIZLIK ETTİYSEM BAĞIŞLA'

Bunun üzerine Hüsnü Arkan, takipçisinin gönlünü almak için “Ümit kardeşim, ikinci şansı boş ver de, haksızlık ettiysem bağışla” mesajını yayınladı.