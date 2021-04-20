Türkiye Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye

Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.

20 Nisan 2021, Salı 16:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden olan Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramoğlu, iki haftadır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bayramoğlu için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yakınları katıldı. Bayramoğlu, Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi. 


VASİYETİ OKUNDU 

Dr. Mehmet Rıza Derindağ cenaze namazında, Hüsnü Bayramoğlu'nun vasiyetini okudu. Bayramoğlu'nun vasiyetinde, İslami çalışmalara devam edilmesi vurgulandı. Vasiyette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin vatan, millet, İslamiyet hizmetlerinde teşvik edilmesi ve desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

Vefat eden Hüsnü Bayramoğlu'nun vasiyetinde anarşi, kargaşa ve kaosa meydan verecek fikirlere karşı müminlerin ikaz ve irşat edilmesi de istendi. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden olan Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramoğlu, iki haftadır koronavirüs tedavisi görüyordu.

Uğur ŞAHİN - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL , (DHA)

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Türkiye varyantı mı?
Murat Çelik
Hakan Çelik
Bir törenden akılda kalanlar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Hani Batı çürümüştü…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tuhaf şeyler
Rauf Tamer
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bursa'da feci ölüm! TIR üzerine devrildi, otomobil yandı...