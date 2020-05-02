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Magazin Hüsnü corona virüse mi yakalandı?

Hüsnü corona virüse mi yakalandı?

Magazin

Hüsnü corona virüse mi yakalandı?

Arka Sokaklar dizisinin 550. bölümde, Hüsnü Çoban yoğun bir soğuk algınlığı atakları geçirir ve Çoban ailesinin fertleri onun bu hallerinden dolayı corona virüse yakalandığını düşünür.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü Çoban, sabah kalktığında hapşırıp tıksırarak kahvaltıya gelir. Onun bu hallerini gören ev halkı kaçmaya başlar. Hüsnü, bu olanlara anlam veremez ve kahvaltısına devam eder. Evdekiler ise, hastaneye gitmesini isterler. Hüsnü, bu uyarılara kulak asmaz ve emniyete gider.

Herkes Hüsnü'den kaçıyor

Ekip arkadaşları da aynı evdekiler gibi davranır. Corona virüs salgını yüzünden ona yaklaşmazlar ve Rıza Baba onu eve göndermeyi başarır. Hüsnü evde dinlendiği sırada Çoban Ailesi ondan uzak durmaya gayret ederler. Ertesi gün Hüsnü hiç bir şey olmamış gibi sağlıklı bir şekilde kalkar. Herkes çok sevinir; fakat bu sırada, Nazike hapşırarak odaya gelir. Bir önceki gün Hüsnü neler yaşadıysa, aynısını Nazike'ye uygular. Sopayla dürte dürte Nazike'nin hastaneye gitmesini sağlar.

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