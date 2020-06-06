Ay tutulması sonrasında ibadet etmek isteyenler husuf namazının nasıl kılındığını merak ediyor. Astrolojik olayın ardından namaz kılmak isteyenler araştırmalara başladı. Husuf namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? (Ay tutulması) Husuf namazı nedir, ne demektir?

Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir. Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin"

Ay tutulması namazı kaç rekattır?

Ay tutulması namazı tutulmadan sonra 2 rekat olacak şekilde kılınır.

Husuf namazı (İlk rekat)

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet edin.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlayın.

Sübhaneke'yi okuyun.

Euzü-besmele çekin.

Fatiha Suresini okuyun.

Kur'an'dan bir sure okuyun.

Rüku'ya gidin.

Secde'ye gidin. Doğrulup, tekrar Secde'ye gidin.

Husuf namazı (2. rekat)

Ayağa kalkarak kıyama durun.

Besmele çekin.

Fatiha Suresini okuyun.

Kur'an'dan bir sure okuyun.

Rüku'ya gidin.

Secde'ye gidin. Doğrulun, tekrar Secde'ye gidin.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuyun.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlayın.