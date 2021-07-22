Türkiye Husumetli aileler arasında kavga: Çok sayıda yaralı var

Husumetli aileler arasında kavga: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Husumetli aileler arasında kavga: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ın Turhal ilçesinde, daha önceden aralarında kız alıp- verme meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 02:04 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.00 sıralarında Turhal ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan Gecgel ve Sadıç soy isimli aileler arasında daha önceden kız alıp- verme meselesi yüzünden devam eden husumet nedeniyle kavga çıktı.

Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından ise yaralılardan 7'si Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA)

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