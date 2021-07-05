Türkiye Husumetli iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Husumetli iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Husumetli iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli olan iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 02:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

OIay, saat 20.30 sıralarında Ballıkuyu semti 1108 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, bıçak ve sopalarla kavga etti.

Olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi ise sopayla ve darp neticesinde yaralandı. Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada bıçaklanma sonucu ağır yaralanan Orhan A. ve hafif yaralanan Şükrü A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sopa ve darp neticesinde yaralanan Sedat Y., Gülsüm Y. ve Vedat Y. çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis iki ailenin kavgasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, hastanede tedaviye alınan Orhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

İlgili Haberler
Kastamonu'da otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı varVahşi cinayetin ardından platonik aşk çıktı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Çocuk savaşçı
Rauf Tamer
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Hakan Çelik
Türkiye denizlerde küresel güç olmalı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı