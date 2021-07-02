Türkiye Husumetli olduğu eniştesinin bahçesini ateşe verdi

Husumetli olduğu eniştesinin bahçesini ateşe verdi

Türkiye

Husumetli olduğu eniştesinin bahçesini ateşe verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde R.O., husumetli olduğu eniştesi M.B.’nin bahçesindeki eşyalarını ateşe verdi.

02 Temmuz 2021, Cuma 23:29 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tuzcumurat Mahallesi’nde meydana geldi. R.O., iddiaya göre aralarında husumet olan eniştesi M.B.’ye ait bahçede bulunan eşyaları ateşe verdi. Zeytinlik alandaki eşyalar kısa sürede tutuşurken, alevler çevrede bulunan ev ve araçlar için tehdit oluşturdu. İtfaiyeye haber veren mahalle sakinleri, alevleri söndürmek için bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etti. M.B.’ye ait zeytinlik alanda bulunan koltuk, masa, sandalye gibi eşyalar kullanılmaz hale geldi. Olay yerine kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 5 itfaiye aracıyla ekipler kısa sürede müdahale ettikleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında zeytinlik alanda bazı ağaçlarda da zarar meydana geldi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.O. ve M.B.’nin ifadelerini alarak, serbest bıraktı.

DHA

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