Husumetliler arasında silahlı kavga

Olay, saat 15.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi, 600 Sokak’ta meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen ancak aralarında husumet bulunan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal E. (47) ile karşı gruptan Cüneyt E. (52) ve Ahmet E. pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kemal E. ile Cüneyt E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ayrıca, kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi de ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu edildi. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.



