Huzur doktoru Peyo

Fransa’da Hassen Bouchakour, atı Peyo’nun diğer atlara göre daha sosyal olduğunu fark etti. Peyo, kalabalıklar içinde belli kişilere yöneliyor ve onlara yakın duruyordu. Bu kişilerin ağır hastalıkları olduğu sonradan anlaşılıyordu. Peyo’yu ülkenin dört bir yanından veterinerler incelemeye aldı. Dört yıl süren çalışmalarda beyninin daha farklı işlevleri olduğu belirlendi. Sahibi, ülkenin sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Peyo’nun hastanelerde özellikle yaşlı ve çocuklar olmak üzere zor durumdaki hastaları ziyaret etmesini sağladılar.

BİN HASTAYA TEMAS

Peyo, Calais bölgesindeki hastanelere haftada iki kez uğramaya başladı. Buna göre ziyaret öncesinde dezenfekte edilip özel bir önlük giyen Peyo, hastane koridorlarında serbestçe geziniyor. İstediği odayı seçiyor. Hastalarla temas kuruyor, vakit geçiriyor. Genellikle son evredeki kanser hastalarını tercih ediyor. Doktorlar, Peyo’nun ziyareti sonrası hastaların gece daha az şikayet belirttiğini söylüyor. Peyo, şimdiye kadar en az bin hastanın son dakikalarını daha huzurlu geçirmesine yardımcı oldu. Peyo hasta yakınlarına da güç veriyor. Hasta yakınları cenazelerde Peyo ile teselli buluyor.