Huzur sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı huzur ile ilgili sözler

Kısa, uzun ve anlamlı huzur ile ilgili sözler sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşılıyor. Yıllarca aranan ancak bazen sadece biraz sessizlik, bir bardak sıcak çayda bulunan ve dünya bir dengi bulunmayan huzur hakkında en güzel sözleri bir araya getirdik…

HUZUR SÖZLERİ

Şimdi bana, biraz çam havası lazım. Biraz yeşil, biraz mavi. Bir semaverde odun ateşinde demlenmiş çay, en çok da huzur.

Huzur da huzursuzluk da bulaşıcı bir virüstür. Huzur verirseniz huzur bulursunuz.

Kalp bir defa kırıldığında hiç kimseye aldırış etmez. Her şeyi bırakır. Belki mutluluğun sonunda huzurun başlangıcı vardır.

Yalnızlık, senin bir daha üzülmeyeceğin ve kırılmayacağına işaret eder ve bu da huzura eşittir. Onu çekilmez kılan tek şeyse yenilmişlik hissidir.

Tek bir duam var. Bana huzur veren insanlar hep yanımda olsun, diğerleri benden uzak olsun.

Dervişe sormuşlar: Huzur nedir? Diye. İnandığım yolda, inandığım kişiyle beraber yürümektir, demiş.

Huzur İslam'da!

Tanrı kadınlara geçmişi ve geleceği, erkeklere ise yaşadığı günü armağan etti. Kadınlar geniş bir zamana yayıldıkları için huzursuz, erkekler daracık bir zamana sıkıştıkları için anlayışsız olurlar.

İkimizde birbirimize olmayan şeyleri aradık. Sen ben de kusur, ben sen de huzur.

Hayırlı eş, huzurun başlangıcıdır.

Güzel gören güzel düşünecek ve güzel düşünen bu kısacık hayattan bir şekilde zevk alacak. Sır bu. Bu sırra ulaşmamız dileğiyle.

Kendi içinde huzur bulamayan insanlar, hep başka insanların huzurlarını bozar.

Huzuru istersen eğer içine bak.

Kırılmayı da bıraktım kızmayı da artık direkt boş veriyorum. Siz adına ne dersiniz bilmem ama, ben ‘huzur’ diyorum!

Bir evde seccadenin yeri sürekli değişiyorsa o evdeki huzur ve mutluluk hiçbir yerde yoktur.

Dünyevi şeylerin huzur vereceğini zannetmek, huzursuzluğun kaynağıdır.

Eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir.

Seni mutsuz edip gidenleri boş ver, Allah sana huzur verenleri, yanından ayırmasın yeter!

Huzur çok güzel bir şey, hele ki sevdiğin insanda buluyorsan. Tarifi? Yok, tarif edilemez.

Huzuru sağda, solda ya da dışarıları da arama, huzur abdest ile tespihin arasındadır.

KISA, UZUN VE ANLAMLI HUZUR İLE İLGİLİ SÖZLER

Ve yaşlandıkça anladığın şey, hayatta tek önemli şeyin mutluluk ve huzur olduğu.

Selam olsun; tuttuğu eli bir ömür bırakmayana, o elin demlediği çayda huzur bulana.

Yastık değil kafa rahat olacak. Döşek değil vicdan rahat olacak. Ve insan; yorgana değil huzura sarılıp uyuyacak.

Eğer, yarım asırlık hayat bana bir şey öğretmişse şunu öğretmiştir, huzuru size kendinizden başka kimse sağlayamaz.

Ne olur ne olmaz diye bir yerlere sakladığım bir tutam huzur vardı. Bulamıyorum.

Rahatını bilen birine sormuşlar; kaynatayı mı tercih edersin, kaynanayı mı? “Dünyada yetim kız kalmadı mı?” demiş.

Kendi içinde huzur bulamayan insanlar, hep başka insanların huzurlarını bozar.

İkimizde birbirimize olmayan şeyleri aradık. Sen ben de kusur, ben sen de huzur.

Dünyada rahat peşinde koşmak, mürüvvet ehli için değildir. Zira onların her biri, her zaman yorgundur.

Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek; vicdan azabı ile beraber olan, zenginlikten bin kere daha iyidir.

Evlendiğin kadının huzurlu et ki, sende huzurlu olasın.

Ben artık güçlü bir insan olmak istemiyorum. Sadece huzurlu biri olarak yaşamak istiyorum.

Bana huzur getirecek kişiler lazım, benim huzurumu bozacak insanlar değil.

Tek bir dileğim var, bana huzur veren insanlar hep yanımda olsun, diğerleri mümkünse benden uzak olsun.

Huzurunuz kalmadıysa eğer birbirinize ait olduğunuzu unuttuğunuzdan kaynaklanıyor.

Bir babanın evladına gözleriyle verdiği huzur bir ömre değer.

Huzur istiyorsan: Huzuru veren Rabbine secde et.

Başını sokacak bir evin varsa, sobanın üzerinde çayın kaynıyorsa, sevdiklerin de yanındaysa, işte dünyanın en büyük servetine sahipsin.

Huzuru bulmanın ilk yolu doğru söylemekten geçer.

Huzur sadece senin olandadır. Başkasında arama.

İnsansız daha huzurlu yaşayabilirim gibi, geliyor.

Bazen bir şeyler gelişir. Açıklaması imkansız olan cinsten. Ne olduğunu bilemezsin tarif de edemezsin fakat yaşarken huzur bulursun.

Evlendiğin kadının huzurlu et ki, sende huzurlu olasın.

Güzel gören güzel düşünecek ve güzel düşünen bu kısacık hayattan bir şekilde zevk alacak. Sır bu. Bu sırra ulaşmamız dileğiyle.

Üzgün olmak istiyorsanız geçmişte yaşayın. Endişeli olmak istiyorsanız gelecekte yaşayın. Huzurlu olmak istiyorsanız şimdide yaşayın. (Karen Salmansohn)

Güzel gören güzel düşünecek ve güzel düşünen bu kısacık hayattan bir şekilde zevk alacak. Sır bu. Bu sırra ulaşmamız dileğiyle.

Huzurun olmalı az da olsa huzurun olmalı. Seni güçlü kılabilecek kadar acın olmalı. Biraz garip olacak ama bazen kimseye aldanmayacak kadar taş kalbin olması gerekir.

Huzura kavuşan bir hayat, muradına ermiş bir hayattır. Çünkü bu hayat, hiçbir dalganın oynatamayacağı, hiçbir kasırganın sarsamayacağı hakikat ümranında yaşar ve onun ezeli huzurunu hiçbir şey bozamaz.

Evlendiğin kadının huzurlu et ki, sende huzurlu olasın.

Huzurun içinde, sıkıntı çekmeden yaşamak isteyen kişiler, tüm bildiklerini söylememeli, tüm gördüklerini yargılamadan yaşamaya devam etmelidir.

Benim servetim, yanında huzur bulduklarımda saklı.

Bir babanın evladına gözleriyle verdiği huzur bir ömre değer.

Huzur dolu kalple bir parça ekmek varsa senden zengini yoktur.

Gariptir, kendi hatalarını düzeltme cesareti olmayan insanlar başkalarının hatalarını eleştirerek huzur bulmaya çalışırlar.

Dünyanın en güzel yeri insanın evidir. Yeter ki o evde "iman" olsun, "aşk" olsun, "huzur" olsun ve "barış" olsun.

Huzur istiyorsan dürüst olacaksın. Çünkü yalanlar seni daima diken üstünde yaşamaya mahkum eder.

Huzurunuz kalmadıysa eğer birbirinize ait olduğunuzu unuttuğunuzdan kaynaklanıyor.

Hiç kimseyi beklemiyorsan artık, huzuru bulmuşsun demektir.

Dışarıya kapanmak demek aslında içeriye açılmaktadır. Huzuru istiyorsan az eşya, az insan olmalı.

Üzgün olmayı tercih edenlerdenseniz eğer geçmişte yaşamaya devam edin. Endişeli olmak isterseniz gelecekte yaşamalısınız. Ama huzuru isteyenlerdenseniz anınızı yaşayın.

Eğer, yarım asırlık hayat bana bir şey öğretmişse şunu öğretmiştir, huzuru size kendinizden başka kimse sağlayamaz. Dale Carnegie

Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere daha iyidir.

Huzur içinde ve sıkıntı çekmeden yaşamak isteyenler, bütün bildiklerini söylememeli, bütün gördüklerini yargılamamalıdır. (Benjamin Franklin)

Huzura giden en kısa yol, gerçeklerden geçer. Çünkü yalan huzursuz eder. M.Şekip Tunç

Bilmez misin, senin kısmetin senden başkasına verilmez, başkasına geçmez.