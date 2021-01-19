Türkiye Huzurevi ve bakımevlerinde corona virüs aşı uygulaması başladı

Huzurevi ve bakımevlerinde corona virüs aşı uygulaması başladı

Türkiye

Huzurevi ve bakımevlerinde corona virüs aşı uygulaması başladı

Corona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de aşılamada bir sonraki etaba geçildi. Huzurevi ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanması başladı.

19 Ocak 2021, Salı 11:43 Son Güncelleme:
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Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanmasıyla engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personelin aşılanmasına başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.

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Engelli ve yaşlı vatandaşlar, dışarı çıkmak zorunda olmadan kaldıkları kuruluşta ilk doz Covid-19 aşılarını olabilecek. Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada bitirilmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada ''Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor'' demişti.

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