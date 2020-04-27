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Türkiye Huzurevinde salgın! 35 kişiye corona virüs bulaştı

Huzurevinde salgın! 35 kişiye corona virüs bulaştı

Türkiye

Huzurevinde salgın! 35 kişiye corona virüs bulaştı

Bayburt’ta Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde corona virüs testi yapıldı. 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

27 Nisan 2020, Pazartesi 11:18 Son Güncelleme:
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Bayburt Valiliğinden yapılana açıklamada, “Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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