Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs salgını nedeniyle Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Corona virüs salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek" dedi.



