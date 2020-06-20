Türkiye Huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Türkiye

Huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.

20 Haziran 2020, Cumartesi 10:14 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs salgını nedeniyle Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Corona virüs salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek" dedi.


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