Huzurlu bir bayram için alternatif tatil rotaları

Bodrum, Çeşme, Antalya, Marmaris dolup taşacak. “Ben kalabalığa gelemem” diyorsanız ve huzurlu bir tatil istiyorsanız, jürimiz yılın stresini atmak ve kafanızı dinlemek için gidebileceğiniz en iyi tatil yerlerini sizin için seçti. Şimdiden rezervasyonları yaptırın, hayallere dalın!

Cunda Adası – Ayvalık

Ayvalık, tarihi Rum evleri, eski kiliseleri ve şirin sokakları ile dikkat çekiyor. Ünlü Sarımsaklı Plajı ve diğer plajları tatilcilere hem Ege’nin serinliğini hem de dalış, rüzgar sörfü, uçurtma sörfü gibi aktiviteleri sunuyor. Cunda Adası, bakir plajları ve Midilli manzarası ile görülmeye değer bir yer.

Adrasan - Olimpos

Adrasan ve Olimpos, Antalya - Kumluca’ya bağlı, sessiz, sakin iki nadide belde. Burada sizi dağların çevrelediği bir koy içinde kalan çarşaf gibi bir deniz sizleri bekliyor. Akşamları sessizlik ve sakinlik hakim. Burada yürüyüş yapıp koyu sohbetlere dalabilir ya da plajda deniz sesleri eşliğinde kitap okuyabilirsiniz.

Datça /Muğla

Gönlünüz sakin bir tatilden yanaysa Datça tam da aradığınız yer. Akdeniz ve Ege’yi buluşturan bu kentte, popüler tatil beldeleri gibi insan seline rastlamak mümkün değil. Aksine burada tam anlamıyla büyük bir sakinlik ve huzur var. “Acelen varsa, ne işin var Datça’da” ise beldenin sloganı.

KalemAdası –Dikili

İzmir’in Dikili ilçesinde, Bademli Köyü’ne bağlı Kalem Adası, muhteşem bitki örtüsü, masmavi denizi, tarihi dokusu, kültür ve kaplıca turizmi ile yılın her dönemi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Adanın yaklaşık 40 km uzunluğundaki plajı Maldivler’i aratmıyor.

Kaş / Antalya

Caretta Caretta’ların yuvası olan Kaş, hem küçük hem de çok şirin bir yer. Sessiz bir kaçış noktası olma özelliğini de koruyor. Merkez gürültülü gelirse, Yunanistan’ın Meis Adası’na bakan balkonlu pansiyonlardan birine kapağı atın.

Mazıköy - Bodrum

Bodrum’dan kopamayanları için tavsiyemiz birbirinden muhteşem sekiz sakin koyu olan Mazıköy olacak. Cam gibi berrak denizi, yapılaşma ile henüz bozulmamış toprakları, turizmin yok edemediği yemyeşil doğaya sahip şirin bir belde.

AĞVA / İSTANBUL

Şile kıyıları, son zamanlarda açılan yeni işletmelerle bambaşka bir havaya büründü. Deniz ve dere sahili dinlenmek için ideal. Doğayla baş başa kalmak istemiyorsanız, tur teknelerinden birine atlayıp harika bir gün geçirebilirsiniz.

GÖKÇEADA / ÇANAKKALE

Türkiye’nin en büyük adası, sakinliğiyle pek çok bölgeyle yarışır durumda. Bakirliğiyle bilinen koyları adanın en büyüleyici özelliklerinden biri. Yalnız doğası değil insanıyla da içinizi ısıtacak adada güneşin doğuşu ve batışı da insana ayrı bir huzur veriyor.

KÜÇÜKKUYU / ÇANAKKALE

Kaz Dağları’nın eteklerinde kurulmuş sakin mi sakin bir belde. Küçükkuyu; Zeus Altarı, Assos Antik Kenti, Kadırga Koyu ve Yeşilyurt Köyü’ne de komşu. Denizi gerçek anlamda tertemiz. Muhteşem kıyı şeridi, mağaraları, kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle de ünlü.

Selimiye-Bozburun /Muğla

Marmaris’e ortalama 45 km. uzaklıktaki Selimiye ve Bozburun görenleri kendine hayran bırakıyor. Eskiye oranla yaz aylarından nispeten nüfusunda artış olsa da doğru zamanı bulduğunuzda tadına doyum olmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

Seferihisar / İzmir

Seferihisar, huzurlu bir tatil arayışında olan herkesin yeni çekim noktası. Türkiye’nin ilk ‘Cittaslow’ yerleşkesi. Seferihisar’daki balıkçı köyü Sığacık’a mutlaka gidin. Pazar günleri kurulan organik pazardan alışveriş yapın, yerli halkın elleriyle yaptığı yemekleri tadın.

Saros / Çanakkale

Saros Körfezi’ndeki Erikli, akvaryum gibi denizi, huzurlu ve sessiz sahiliyle çok ünlü. Körfezin en önemli özelliği; dünyada kendi kendini temizleyen sayılı yerlerden birisi olması. Ev kiralayabilir, pansiyonlarda kalabilir ya da kamp yapabilirsiniz.

İğneada / Kırklareli

Denizi, muhteşem ormanları, yedi farklı gölü ve yabani hayvanlarıyla doğa harikası muhteşem bir tatil beldesi. Avrupa’nın en büyük Longoz ormanının bulunduğu İğneada, Türkiye’nin en uzun sahillerinden birine de sahip.

Bördübet -Marmaris

Bu küçük ve sevimli köy bakir bir doğaya sahip. En önemli özelliği ise 200 metre eninde ve 600 metre uzunluğunda bir kanalla sık çam ormanının içine giren denizi. Bölgede farklı kuş türleri, tavşan ve sincaplar var. Bırakın kendinizi masmavi serin sulara, ruhunuzu yenileyin.

Assos / Çanakkale

Assos tarihi limanı ve taş binalarıyla ünlü. Denize girmek için hemen yanı başındaki Kadırga Koyu’nu öneriyoruz. Türkiye’nin belki de en güzel ve kimilerine göre en soğuk denizine sahip. Bir zamanlar Aristo’nun ders verdiği limanda keyifli bir gezinti yapmayı unutmayın.

HAZIRLAYAN: BEKİR SAÇAR

bekir.sacar@posta.com.tr



