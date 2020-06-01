Huzurlu bir tatil için 10 adres: Güneş yerinde her şey yolunda

Yeşil ile mavinin kucaklaştığı, sosyal mesafe kurallarına uyulan, güvenli ve huzurlu bir tatil yeri arayışında mısınız? Pazartesi Postası sizin için Türkiye’nin en özel butik otellerini seçti.

PORTA CAELI HOTEL - Gelibolu

170 hektarlık üzüm bağları içindeki Porta Caeli’nin, Latince’de ‘Cennet Kapısı’ anlamına geliyor. Geniş, ferah, balkonlu, göl ve bağ manzaralı 21 odası var. Bu bağ ve şarap otelinin gurme restoranında, masanıza gelen sebze ve meyvelerin tamamı otelin tarlalarında yetiştiriliyor. Güvenli tatil için ideal bir yer. (0286) 854 83 36

LIBERTA GUESTHOUSE - Sığacık

Türkiye’nin ilk ‘citta-slow’u yani ‘yavaş şehri’ Seferihisar’ın gözbebeği Sığacık’taki butik işletme, 10 dönüm zeytin ve çeşitli meyve ağaçları içinde. Havuzlu iki villa ve iki bungalovdan oluşan işletmenin villaları altı, bungalovları iki kişilik. Bahçesinde harika bir mutfağı var. İsterseniz alışverişinizi yapıp kendi yemeğinizi kendiniz pişirebilirsiniz. Otel denize beş dakika uzaklıkta. (0533) 340 61 01

DESPOT EVİ - Cunda

1862’de inşa edilen Despot Evi, denize sıfır konumda. Mimarisi ve mükemmel manzarasıyla görenleri büyülüyor. Otelin altısı süit olmak üzere 28 odası var. Rahatınız için her detay düşünülmüş. Havuz, bahçe ve geniş dinlenme alanı her türlü konfora sahip. Aşıklar Tepesi, Yel Değirmeni, Agios Yaninis Kilisesi, Ayışığı Manastırı gibi tarihi yerlere yürüme mesafesinde. (0266) 327 19 00

THE EDGE - Faralya

Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı seyredebileceğiniz, uçurum kenarındaki beş odalı taş ev, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde kalabalık ve karmaşadan uzak, huzurlu tatil yapabileceğiniz iyi adreslerden. Bu tatilde arkadaşlarınız keçiler, sincaplar, atmacalar, kaplumbağalar ve yemyeşil bir doğa olacak. Keyfini çıkarın. (0532) 235 48 10

NAUTICAL BUTİK HOTEL- Fethiye

Meyve ağaçlarıyla bezeli 14 dönüm arazi üzerine kurulu, havuzuyla büyüleyen Nautical, dalga sesleri, kuş cıvıltısı, karmaşa ve gürültüden uzak tatil hayal edenler için harika bir adres. Konseptin en temel özelliği, geniş alanda, misafirlerin birbirlerini görmeden, neredeyse kendi başlarına tatil yapıyormuş hissini yaşayabilmeleri. (0252) 614 94 91

THE STAY WAREHOUSE - Alaçatı

Alaçatı’da, özgün ve sıra dışı bir butik otel. Sessiz sakin ve huzur dolu. Zeytin ağaçlarıyla bezeli bahçesinde tasarım ve konforu bir araya getiren otel, 24 suit odasında konuklarına ev konforu yaşatıyor. Alaçatı’nın merkezinde ama misafirlerine dışarı çıkma ihtiyacı hissettirmiyor. Keyifli ve eğlenceli ortamında harika vakit geçirebileceğiniz işletme, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini tamamladı. (0232) 970 78 29

SABRINAS HAUS - Datça

Etrafı muhteşem doğa ve masmavi sularla çevrili otel, 17 odalı. ‘Benim Adım Aşk’ sloganıyla çok özel bir hizmet sunan işletme, Simi Adası’na bakıyor. Cennetin yeryüzündeki hali Bozburun’da rüya gibi bir tatil yaparken tekne turuna çıkmayı da ihmal etmeyin. Pasaportunuz da yanınıza olsun, kim bilir belki koşullar uygun olur kafanıza eserse Simi Adası’na gidip havanızı değiştirirsiniz. (0252) 456 20 45

OLYMPOS LODGE - Kemer

Olimpos Dağı eteklerinde, denize sıfır, 15 dönüme yayılan otelin üç farklı büyüklükte 14 odası var. Kendinizi tropik bir adada hissedeceğiniz bahçesi, dünyanın dört bir yanından getirilmiş tropik bitkiler, çiçekler ve ağaçlarla bezeli. Tavus kuşları, kaz sürüleri, kaplumbağalar ve sincapların gezindiği bahçeye adım attığınızda sizi boynunda çiçeklerle dans eden kızlar karşılıyor. (0242) 825 71 71

HOTEL VİLLA MAHAL - Kalkan

Kalkan Koyu yamacında muhteşem manzaralı 13 suit oda ve dört villadan oluşan otelin geniş bahçesi, zeytin, limon ve incir ağaçları ile kaplı. Dingin köşeler, saklı bahçeler arasından geçip plajına ulaşıyorsunuz. Yeraltından gelen doğal tatlı su sayesinde deniz inanılmaz berrak. Plajda Caretta caretta’ları görebilirsiniz. The Sunday Times, burayı dünyanın en iyi manzaralı 10 oteli arasında gösteriyor. (0242) 844 32 68

PERDUE BUTİK HOTEL Faralya

Denize sıfır, 12 dönüm, yemyeşil bir arazi üzerine kurulu işletme, jakuzili 11 adet odasında misafirlerine konforu ve rahatlığı en üst seviyede sunuyor. Ege ile Akdeniz’in buluştuğu nokta olan Faralya’daki otelin şezlongları, güneşlenme alanları, restoran ve barı sosyal mesafe kurallarına göre konumlandırılmış. Kişiye özel, izole ve huzurlu bir yapmak istiyorsanız aradığınız yer burası. (0252) 614 00 91