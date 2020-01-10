HyperGear ürünleri Türkiye’de satışa çıktı

HyperGear, taşınabilir şarj cihazları, şarj ve USB kablolarıyla Türkiye'de yeni ürünlerini satışa sundu. ‘Bilkom Güvencesiyle’ tüketiciyle buluşan yeni HyperGear kulaklıklar, müzikseverlerin gürültü ve ortam sesinden etkilenmeden müzik dinlemelerine imkân veriyor. HyperGear kulaklıklar, hassas bas ayarı da içeren ses kalitesinin yanı sıra yeni nesil tekniklere dayanan şık tasarımıyla da giyilebilir teknolojinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Gün içinde en istenmeyen şey, telefonunuzun şarjının aniden ve üstelik herhangi bir prize erişiminiz yokken bitmesidir. HyperGear İkili USB Taşınabilir şarj cihazı, böyle istenmeyen durumlarda cihazlarınız için mümkün olan en iyi yedek güç kaynağına sahip olmanızı sağlıyor. 10.000, 12.000 ve 16.000 mAH batarya gücünde üç farklı seçeneğe sahip olan ürün, sağladığı şarj gücünün yanında hafif olması ile öne çıkıyor.

Şarj ve veri aktarımı konusunda sıklıkla sorun yaşayanlar yeni HyperGear MFi Lightning Şarj ve Senkronizasyon Kablosu'na şans verebilir. Güçlendirilmiş gerilme noktaları sayesinde uzun süre dayanacak şekilde tasarlanan kablo, maksimum hızda şarj ve eşleştirme imkânı sunuyor.