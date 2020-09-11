HyperX, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesini tanıttı

Şirketin iddiasına göre ürün, anahtar başına 80 milyon ömür boyu tıklama oranı ile dikkat çekerken, doğrusal HyperX Red mekanik tuşlarını da içeriyor. Klavye üzerinde, hızlı erişim düğmeleri ve ses seviyesi ayarlama tekerleğine sahip özel medya tuşları yer alırken daha fazla LED ve RGB aydınlatma için çift katmanlı şeffaf, HyperX yazı karakteriyle yazılmış HyperX pudding tuş kapakları bulunuyor.

HyperX Alloy Elite 2 ’de LED ışıklandırmalı özel ışık çubuğu yer alıyor, tuş başına aydınlatmalı dinamik RGB efektlerine ve RGB renklere sahip. Parlaklık, aydınlatma efektleri ve oyun modu için hızlı erişim düğmeleri da mevcut.

Bununla birlikte özel medya düğmeleri ve büyük bir ses seviyesi ayarlama tekerleği de klavyenin üzerinde konumlandırılmış. Ürün, ayrıca USB 2.0 geçişi, yüzde 100 yanlış tuş algılama/önleme ve aynı anda basılan tüm tuşları doğru algılama özelliğini de kullanıyor.

Kullanıcılar, ayrıca NGENUITY yazılımını kullanarak sezgisel aydınlatma ve efektleri ayarlayabiliyor.

HyperX Alloy Elite 2, kullanıcılara kişisel özelleştirme için üç adete kadar profil kayıt etmelerine olanak sağlayan yerleşik bellek sunuyor. Ürün, PC, PS4 ve Xbox One ile uyumlu bir yapıda.