Bilim & Teknoloji HyperX bir milyondan fazla USB mikrofonu piyasaya sundu

HyperX bir milyondan fazla USB mikrofonu piyasaya sundu

Bilim & Teknoloji

HyperX bir milyondan fazla USB mikrofonu piyasaya sundu

HP’nin oyun çevre birimleri ekibi HyperX, USB mikrofon serisinin nakliye sayısında 1 milyonu aştığını duyurdu.

03 Kasım 2021, Çarşamba 13:22 Son Güncelleme:
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İlk olarak 2019 yılında mikrofon pazarına sunulan HyperX QuadCast USB mikrofon, oyuncular, yayıncılar ve influencer'lar arasında popüler bir seçim haline geldi. Hyperx, mikrofonlara olan talep arttıkça, oyuncuların, içerik oluşturucuların, öğrencilerin ve WFH profesyonellerinin sesini duyurma, topluluklarında aktif kalma ve işlerinde üretken olma ihtiyacını karşılamak için, özelleştirilebilir QuadCast S ve uygun fiyatlı SoloCast ile portföyünü genişletti.

HyperX mikrofonları, LED durum göstergeli benzersiz, kullanımı kolay, dokun/sessize al sensörüne sahip olup, mikrofon etkinken kullanıcılara görsel olarak LED aydınlatmalı bildirim sunar. Çok yönlü mikrofonlar, çoğu mikrofon sehpası ve boom koluyla uyumluluk için 3/8 inç ve 5/8 inç dişli kurulumlara da uygun Tüm HyperX mikrofonlar PC, PS4 ve Mac ile uyumlu ve Streamlabs gibi büyük yayın platformlarında da çalışmakta olup, OBS, OBS Studio, XSplit, Discord ve TeamSpeak tarafından onaylanmış.

HyperX EMEA Başkan Yardımcısı Paul Leaman ise konu hakkında, "Sürekli çabamız yalnızca oyuncular, yayıncılar ve yayımcılar için değil, aynı zamanda öğrenciler ve iş profesyonelleri için de net ve tutarlı ses sağlayan bir dizi mikrofon yaratmaktır" dedi.


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