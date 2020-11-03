HyperX Cloud Core 7.1 surround oyuncu kulaklığı duyuruldu

HyperX Cloud Core + 7.1, kulaklık ses seviyesi, mikrofon ses ayarı, mikrofon sesi açma/kapatma ve 7.1 surround sesi açıp kapatmak için kolay erişilebilir gelişmiş bir ses kontrol kumandası içeriyor. Cloud Core Oyuncu Kulaklığı 7.1 ayrıca PC ve PS4 için bir USB ses kontrol mikseri ile çoklu platform uyumluluğu sunarak, 3,5 mm bağlantı noktasına sahip platformlar için de 3,5 mm bağlantı desteğine sahip.

Cloud Core Oyuncu Kulaklığı + 7.1, sohbet uyumluluğu için Discord ve Teamspeak ile uyumlu çalışıyor. Ürün, arka plandaki gürültüyü azaltan, geliştirilmiş oyun içi sohbet veya sanal sınıf toplantıları için net ses kalitesi sağlayan esnek bir çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon sunuyor.

Cloud Core + 7.1, alüminyum kasaya sahip ve üzerinde yumuşak deri kılıfı ve yumuşak hafızalı köpük bulunduruyor.







