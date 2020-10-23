Cihazın iyi ses performansı ve tasarımı en öne çıkan özelliklerinden bazıları. Kulaklık o kadar hafif ki bunu kutusunu ilk eline aldığınızda bile anlayabiliyorsunuz. Daha önce birçok markanın farklı modellerdeki kulaklıklarını deneme şansımız oldu ve kablosuz olanların ortak noktalarından biri ağır olmalarıydı. İçlerindeki bataryadan kaynaklı olan bu ağırlık problemi bu kulaklıkta yok ve bu kullanıcılar için olumlu bir şey. Çünkü hafif olması kullanıcıları, uzun süren oyun seanslarında rahatlatıyor.

HyperX Cloud Stinger Core Wireless, diğer kulaklıklardan aşina olduğunuz benzer giriş/çıkış portlarına sahip. Sol kulaklıkta bulunan güç düğmesi, ses düzeyi ayarı için dönebilen bir çark, şarj için kullanacağınız USB-C portu ve gürültü engelleyici bir mikrofonunuz var. Burada bizi en çok mutlu eden şey ise USB-C şarj portu oldu.

Tasarım konusunda iyi olmasına rağmen plastik yapısından dolayı en iyi demek zor ama asıl iyi olması gereken yer de zaten bekleneni veriyor. Burada ses konusundan bahsediyorum tabi ki de! Cihazın içinde bulunan 40mm sürücüler sayesinde oynadığınız oyunlarda rakiplerinizi daha iyi duyup üstünlük kurabiliyorsunuz. Ghost of Tsushima oynarken rüzgarın sesini takip edebilir, CS:GO da adımları daha iyi duyabilirsiniz.

Kablosuz kulaklıkların test edilmesi gereken en büyük özelliklerinden biri de menzilleri. Oda değiştirip sadece duyarak oynamayı denediğimde seste bir bozulma olmadı, 2.4GHz wireless desteğinden dolayı bu test de iyi sonuç verdi. Uzun süren oyun seansları için kablosuz kulaklıklar pek tercih edilmiyordu. Cloud Stinger Core’u tek şarj ile yaklaşık 16 saate yakın kullandık ve bunun tatmin edici bir rakam olduğunu söyleyebiliriz.

Ses aktarımı konusunda gürültü engelleyici mikrofon üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Sadece sesinizi almakla kalmayıp yakınınızdaki gürültüyü bastırarak sesinizin daha anlaşılabilir olmasına yardımcı oluyor. Mikrofonu kontrol etmek için basit bir mekanizma kullanmışlar, mikrofon, aşağı çektiğinizde açılıyor, yukarı ittiğinizde ise sessiz moda alınıyor. Özellikle oyun içindeki gergin anlarda mikrofonunuzu sessize almak bazı kulaklıklarda zor olabiliyor ama HyperX bunu güzel şekilde çözmüş.

Sonuca bağlayacak olursak…

Hem ileriye dönük hem de günümüz teknolojisi ile beraber kullanabileceğiniz bir oyuncu kulaklığı istiyorsanız HyperX Cloud Stinger Core Wireless sizin için doğru bir seçim olabilir.

HyperX, Playstation 5 almak isteyen kullanıcıların da bize şu dönemde gözde kulaklıklarından biri olabilir. Çünkü en dikkat çekici özelliği ileriye dönük uyumluluğu. Hem PC hem PS4 hem de PS5 için kullanabileceğiniz kulaklık sayısı da piyasada az olduğundan HyperX’in bu ürünü rakipleri karşısında öne çıkıyor. Gürültü engelleyici mikrofon ve 40mm sürücüler de oyun esnasında ses duyma, aktarma konusunda iyi iş başarıyor.

HyperX Cloud Stinger Core Wireless’a 779 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

PS5 ve PC uyumluluğu

Gürültü engelleyici mikrofon

40mm sürücüler

Batarya ömrü





Eksileri

3.5mm kulaklık girişi yok

Plastik yüzey biraz göze batıyor