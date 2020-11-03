HyperX RGB aydınlatmaya sahip QuadCast S USB mikrofonunu duyurdu

HyperX, yayıncılar, içerik editörleri ve evden çalışan profesyonellere olan sarsılmaz bağlılığın altını çizerek, bağımsız mikrofon serisini HyperX QuadCast S ile genişletiyor. Yeni QuadCast S, HyperX NGENUITY yazılımıyla özelleştirilebilen çarpıcı RGB aydınlatma efektlerine sahip USB mikrofon.

Üzerinde yerleşik titreşim önleyici, dahili pop filtre ve LED göstergeli dokunarak sessize alma sensörü bulunan QuadCast S, konferans görüşmeleri ve yayınlar için net ve tutarlı ses sunuyor.

QuadCast S mikrofonda stereo, çok yönlü, kardioit ve iki yönlü olmak üzere dört kutup düzeni bulunmakta olup bu özelliği sayesinde evden yayın yapanlar ve çalışanlar için optimize yayın sağlamaktadır. QuadCast S, daha net bir ses kalitesi için rahatsız edici vurmalı sesleri susturmak üzere tasarlanmış dahili pop filtresine ek olarak, üzerinde dahili titreşim önleyici, mikrofon giriş hassasiyetinin kolaylıkla ayarlanabilmesini sağlayan kazanım denetim düğmesi ve 3,5 mm kulaklık çıkışı bulunan bir stand ile birlikte geliyor.

“HyperX, insanlar evden çalışmaya, okula ve oyuna devam ederken yayıncıları, eğitimcileri, öğrencileri ve iş profesyonellerini kullanımı kolay donanımlarla donatmayı amaçlamaktadır.” diyen HyperX ses birim müdürü Nate Almond “İlk QuadCast USB mikrofonumuzun başarısını temel alan QuadCast S, kullanıcıların sorduğu bir özellik olan dinamik RGB aydınlatma efektleriyle yayın, sınıf oturumları ve ev ofisi özelleştirmelerine ekstra bir katman eklemektedir.” sözlerine devam etmiştir.

QuadCast S mikrofon, çoklu aygıt ve sohbet programı uyumluluğu sunarak, Discord ve TeamSpeak tarafından da onaylanmıştır. Dahili montaj adaptörü hem 3/8 inç hem de 5/8 inç ölçülerine uygun ve çoğu stand ile uyumlu. QuadCast S mikrofonu, PC, PS4 ve Mac kullanıcılarına kaliteli ses sunmak için tasarlandı.