Seriye eklenen kulaklıklara şöyle bir bakarsak, HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 ve HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı, sanal surround ses özellikleri ile daha sürükleyici oyun içi ses, 40mm yönlendirmeli sürücülerinin sağladığı yüksek ses hassasiyetiyle de yüksek kaliteli ses deneyimi sunduğunu görüyoruz. Her iki Stinger Core + 7.1 kulaklıklar, hafif tasarıma sahip olup, her kulaklık 245 gramın biraz altında. Her iki kulaklıkta da ayarlanabilir çelik sürgüler, kulak kapaklarında sezgisel ses kontrolü ve döndür-sessize al özelliğine sahip gürültü önleyici mikrofon bulunmakta.

Üstelik HyperX Cloud Stinger Core + 7.1, HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1 Oyun Kulaklığı artık NGENUITY yazılımı ile 7.1 sanal surround sese de sahip.

Bu ürünler arasında benim favorim olan HyperX Cloud Stinger Core Kablosuz + 7.1, 2.4Ghz kablosuz bağlantısı, 20m menzil, 17 saatlik pil ömrü ve ekonomik fiyatıyla kablosuz oyun deneyimi sunuyor.