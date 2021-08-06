Pulsefire Haste’in tasarımı ultra hafif oyun farelerini duymuş olan herkese tanıdık gelebilir. Pulsefire Haste, segmentteki diğer farelerin çoğu tarafından kullanılan aynı bal peteği kabuğuna ve sağ elle kullanım için yalnızca iki yan düğmeye sahip çok yönlü bir tasarıma sahip. HyperX burada, birincil fare düğmeleri için 60 milyon tıklama için derecelendirilmiş TTC mikro anahtarlar, çoğu fare altlığı üzerinde yumuşak kayma sunması için PTFE ayaklar ve örgülü kablo da sizlere sunuyor. Bunların hepsi, yalnızca 59 gram ağırlığında. Pulsefire Haste, diğer birçok ultra hafif fare gibi iki ana düğme, iki yan düğme, bir DPI anahtarı ve kaydırma tekerleğiyle altı adet özelleştirilebilir düğmeye sahip. Ayrıca kaydırma tekerleğinin altında bulunan bir RGB aydınlatma bölgesi de var. Bu oyuna direkt etki etmese de oyunculara keyif veren bir RGB ışıklandırma.

Pulsefire Haste, üst düzey PMW 3360 veya 3389 sensörlerine sahip değil. Bunlar yerine burada Pixart 3335 sensör kullanılmış. Bu sensör, özellikle ağırlık ve performans açısından güzel bir denge yakalıyor. Sensör 16.000'e kadar DPI, maksimum 450 IPS hız ve 40g hızlanma değerler, sunabiliyor. Peki neden kablolu bir farede birincil faydası güç verimliliği olan düşük kaliteli bir sensör kullanıldı? Çünkü PAW 3335, PMW 3389'dan daha uygun fiyatlı.

Ultra hafif farelerin çoğu, özellikle birinci şahıs nişancı oyunları oynayan kişilere yönelik olarak pazarlanıyor. Duyarlılık elbette her oyunda önemli, ancak oyunlarda birkaç piksel epey fark yaratabilir. Bu, mümkün olduğunca kesin ve hızlı bir şekilde nişan alabilmenin önemli olduğu anlamına gelir. Bu değerlerle aslında fare, kendi alanı olan rekabetçi oyunlar için gayet ideal bir performans sergiliyor. Pulsefire Haste'nin örgülü USB kablosu da epey sağlam ve birbirine karışmıyor. Oyun oynarken Pulsefire Haste'nin yan düğmelerinde de seyahat öncesi veya sonrası fark edilebilir bir durum olmadı. Tutuş için doğru yükseklikteler ve tuhaf bir şekle sahip değiller. Günlük kullanım sırasında biraz sıradan hissettirse de, kaydırma tekerleği de kullanılabilir durumda. Pulsefire Haste ile ek fare ayaklarının yanı sıra birincil fare düğmeleri için tutma bandı da geliyor. Elleri terleyen insanlar bundan hoşlanabilir.

Pulsefire Haste'in ayarlamalarını NGenuity yazılımı üzerinden yapabiliyorsunuz. Buradan DPI seçeneklerini ve ışıklandırma ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. DPI ön ayarları 400, 800, 1600 ve 3200 şeklinde olurken, profilleri de şekillendirebiliyorsunuz.

HyperX Pulsefire Haste, sağlam bir kabloya sahip ultra hafif bir faredir. Ultra hafif farelerin eskiden aşırı derecede pahalı olduğuna veya örgülü kabloların lüks olarak görüldüğüne inanmak ise günümüzde zor. Yoğun oyun seansları için hızlı ve hafif fare arayanlar HyperX Pulsefire Haste modeline bakabilir.