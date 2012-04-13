Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi Uzun Dönem Test 1. Etap tamamlandı

Geçtiğimiz ay başladığımız Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi uzun dönem testimizde ilk 3000 km’yi geride bıraktık. Türkiye’nin çeşitli yollarında deneme fırsatı bulduğumuz araçla ilgili ilk izlenimlerimiz ve 20 bin km bakım maceramız…

Selim Erkek

Son yıllarda geliştirdiği modellerle marka imajını güçlendiren Hyundai, B segmenti sedan modeli Accent Era’yı tamamen yeni bir araca dönüştürdü. Accent Era’dan çok daha konforlu ve verimli bir araca dönüşen yeni Accent, ismine Blue ekini de aldı. Accent Blue 1.4 litre benzinli ve 1.6 litre dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip. Accent Era’da kullanılan 1.4 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motorlardan daha güçlü ve daha ekonomik olan yeni motorlar, uzun dayanıklılık testlerinden geçerek geliştirilmiş. Accent Blue’nun en büyük avantajlarından biri de güçlü dizel motoruyla beraber klasik bir otomatik şanzıman sunuyor olması. Robotize şanzımanların konforsuz olmasından ve problem çıkarma olasılığından korkan müşteriler için biçilmiş kaftan olan bu seçeneği sunabilen çok fazla rakibinin olmaması kullanıcıyı Accent Blue’ya yönlendiriyor. Üstelik Hyundai modelleri sorunsuzluk açısından da kullanıcının gözünde iyi noktalara geldiği için insanlar bu markayı eskisinden çok daha rahat tercih ediyorlar.

Dizel ve 6 kademeli manuel şanzımanlı test aracımızı yaklaşık 3000 km kullanma fırsatı yakaladım. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, çok farklı yol ve iklim koşullarında kullandığım aracın sürüş karakteri sakin araç kullanan sürücüleri memnun edecektir. Fren pedalının dozlaması kolay ve yumuşak debriyaj sürücüyü yormuyor. Direksiyonun yumuşak yapısı şehir için manevralarda büyük kolaylık sağlıyor olsa da hissiyatı zayıf olarak nitelendirilebilir. Direksiyonun yolun durumunu sürücüye bildirme konusunda başarısız olduğunu söyleyebilirim. Accent Blue’nun en büyük artılarından biri tüm versiyonlarında ESP sistemini standart sunuyor oluşu. Sistem sensörleri aracılığıyla aracın kaymaya başladığı anı tespit ederek dört tekere de ayrı ayrı fren uyguluyor ve sizi ideal çizginize döndürüyor. Hayat kurtarıcı bir donanım olan ESP, kış aylarına denk gelen testimiz süresince buzlu yollarda çok işimizi gördü. Aracın yüksek hızlardaki stabilitesi ise sınıf standartlarını aşamıyor.

Accent Blue’da kullanılan 1.6 litrelik dizel motor ülkemizde şu anda satılan 1.6 litre ve altı dizel motorlar arasında en fazla beygir gücüne sahip olanı. 128 PS gücündeki motorun 258 Nm’lik torku ise rakipleri ile benzer seviyede. Fiat’ın 1.6 litrelik Multijet motorunun 300 Nm, PSA’nın 1.6 litrelik HDI-TDCI motorunun ise 270 Nm tork değerine sahip olduğunu hatırlatalım. Renault’nun yeni geliştirdiği ve yakın zamanda ülkemizde de satılmaya başlanacak olan 1.6 dCi motor ise 130 hp gücü ve 320 Nm torku ile tüm bu değerlerin üstüne çıkacak. Dizel motor muhabbeti biraz konunun dışına çıkmamıza neden oldu gibi görünse de, Accent Blue motorunun yabana atılmaması gerektiğini göstermesi açısından iyi oldu. Dizel motorlarda bence performanstan çok yakıt ekonomisi önem kazanıyor. Bir motorun diğerinden çok daha performanslı iken savurgan bir tüketime sahip olması dizel araç sürücünü tatmin etmez. Accent Blue bu konuda çok iyi bir noktada duruyor. Araç yüklü durumdayken bile yeterli performansı sunuyor ve tüketim değerleri yüzünüzü güldürecek cinsten. Uzun yolculuklarda 5 lt/100 km tüketimini tutturmak çok kolay. Aracın yakıt göstergesini takip ettiğimizde biraz fazla mı yakıyor diye düşündük ancak olayın küçük depo kapasitesi yüzünden olduğunu anladık. 43 litrelik depo kapasitesi bu boyutlardaki bir araç için az.

Accent Blue boyutları itibariyle B segmenti bir sedan gibi görünüyor. En büyük rakibi Fiat Linea 19,9 cm, daha uzun ve 2.8 cm daha geniş. Ayrıca Linea’nın dingil mesafesi de Blue’dan 3.3 cm daha uzun. İki aracın iç mekanlarını karşılaştırdığınızda ise Hyundai tasarımcılarının çok iyi iş çıkardığını fark ediyorsunuz. Ferah iç mekanında 5 kişiyi rahatlıkla taşıyan Blue, bol sayıdaki eşya gözüyle de yolculukları daha rahat hale getiriyor. Modelin 465 litrelik bagajına yükleme yapmak sorunsuz ancak bagaj kapağının dışarıdan açılamıyor oluşu pek çok kullanıcının canını sıkacaktır.

Malzeme kalitesi rakiplerine oranla iyi sayılabilecek modelde mavi aydınlatmalar kullanılmış. Aydınlatma grubunun parlak yapısının gece yolculuklarındaki göz yoruculuğundan kurtulmak için direksiyonun sol alt tarafındaki ayar düğmesini çevirmek yeterli.

Accent Blue’da en işlevsel donanımlardan biri ses sistemi. Kolay kontrol edilen sisteme USB veya AUX bağlantısı ile müzik aktarmak gayet kolay. Ayrıca Accent Blue sahipleri iPhone bağlantı kablolarını da torpido gözlerinde hazır buluyorlar. Hyundai, iPhone sahibi olmayan benim gibileri de düşünmüş neyse ki. Telefonunuzdaki müzikleri Bluetooth üzerinden araca aktarabiliyorsunuz ve bu işlem gayet kolay.

Accent Blue’nun yalıtımı Era’ya göre oldukça iyileştirilmiş olsa da dişli asfaltta içeriye sızan yol sesinin hala yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Neyse ki Blue’nun rahat koltukları bu sorunu görmezden gelmenizi sağlayabiliyor.

Genel olarak baktığımızda Accent Blue bir ailenin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayan ve görsel olarak da iyi görünen bir araç. Dizel seçeneği oldukça ekonomik ve çekişi iyi… 5 yıl/100.000 km garantisi Hyundai’nin bu araca ne kadar çok güvendiğinin bir göstergesi.

Servis maceramız

Uzun dönem test aracımız Accent Blue, 20 bin kilometre bakımına girdiğinde yağ ve filtre değişimleri yapılan test aracımızdan 516 liralık bakım ücreti alındı. Bu fiyatlandırmanın bazı rakiplerine oranla can yakıcı olduğu kesin! Bu arada aracımızın sol ön lastiği yoldan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz şekilde yarılmıştı ve davlumbaza zarar vermişti. Serviste 271 lira karşılığında Hankook marka yeni ön lastiğimiz takıldı ve davlumbaz onarıldı.







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