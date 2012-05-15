Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi: Uzun Dönem Test Son Etap

Geçtiğimiz aylarda başladığımız Hyundai Accent Blue uzun dönem testimizde mutlu sona ulaştık. Bu ay son etabını gerçekleştirdiğimiz testte toplamda 11.273 km yol kat ettik. Hasan Aytekin tarafından yorumlanan aracın servis macerası da ilerleyen satırlarda…

Hyundai Accent Blue ile Edremit’ten Ereğli’ ye, Balıkesir’den, Zonguldak’a varan çeşitli yollarda 5000 KM’nin üzerinde kullanma şansı buldum. Ayrıca bu yılın soğuk geçen kışında da, kış sonrası çukurlar açılan kötü yollarda da kullandım. Devrek yolunda ki yol yapım çalışmalarının bozduğu yol çalışmaları kadar, Balıkesir bölgesinde ki çukur oyunları gayet eğlenceli geçti benim için…

Accent Blue’da bulunan dış çizgiler ve iç detaylar bundan sonraki Hyundai modellerine damga vurmaya devam edecek gibi görünüyor. Accent Blue’nun önden kartalı andıran yapısı ve arkasında bıraktığı rüzgar gibi geçti imajı bu otomotiv markasını başka bir noktaya taşıdı. Bu noktada Accent Blue’nun göz dolduran donanımları ve malzeme kalitesinin iyi bir noktaya geldiğini söylemeliyim. Test aracımızın sol ön kapısından gelen tıkırtıyı servis ile giderebileceğimizi göz önüne alırsak bu kadar yol boyunca önemli bir yetersizliği olmadı. iphone için hazırlanmış şarj ve müzik bağlantı ünitesini rahatça kullandım ama telefon fonksiyonu pek işlevsel değildi. Park asistanı park yapmada artık daha çok önemli ve aradığım donanımlar birisi. Accent Blue’nun sesli park asistanı park yaparken çok işe yaradı ama park mesafesini gösteren mesafe uyarıları olsa bu aracı daha rahat kullanacaktım. Accent Blue’nun iç mekanı tasarımı kadar yeterli sayıda saklama gözleri, rahat koltukları ve yaşam alanı ile övgüyü hak ediyor. Accent Blue’nun arka koltukları üç kişinin seyahati için yeterli alan sunuyor.

Accent ile uzun yola çıktığımda düşük hızlarda yani 80 km’ye kadar, yumuşak kullanım sağlayan direksiyon bu hızdan sonra tepkilerinin azalması nedeni ile daha sert tutmak zorunda bıraktı. Ayrıca bu km’den sonra artan rüzgar sesi de sürüş kalitesini azattı. Yolun bozuk olduğu kısımlarda yavaşladığınız anlarda, kışın kötü yol şartlarında da direksiyon tepkileri sürücüyü zorlar nitelikte. Girdiğim çukurlar ise yol yorgunluğuna bir yorgunluk daha kattı. Kış kullanımında ise direksiyon beni rahatsız etse de bu şekilde sorunsuz 1000 Km yol kat ettim. Accent Blue’nun dizel motorun ve vites geçişlerinin sürüşe etkisinde hiç sorun yaşamadım. Uzun düz bir yolculukta 4.7 litrelik yakıt tüketimi elde ederken genel ortalamam 6 litre dolaylarındaydı. Bu da otomobilin genel olarak ekonomik bir araç olduğunu kanıtlıyor. Sürüş için Accent Blue’nun iç mekandaki direksiyonu, direksiyon kaplaması ve şekli orta kalitede bir sürüşe izin verirken, iç mekan kısa bir alışma evresinden sonra rahatça kullanılabiliyor. Dışarıda yırtıcı çizgisel tasarım dosta düşmana sert mesajlar verirken aracın uzun boyunun da etkisi ile bu çizgiler kullanıcısını da sürüş sırasında tedirgin ediyor.

Hyundai Accent Blue güzel bir otomobil ve tavsiye edenlerin ilk dayanak noktası bu olacaktır. Ayrıca Accent Blue, dizel motoru ve altı ileri vitesi ile gayet başarılı bir birleşim. İç mekan da yaşam alanı gayet rahat, 4 kişilik bir ailenin otomobil ihtiyacına tam olarak cevap verecektir. Yine Hyundai’nin sürekli büyüyen iddialı yapısı bu modelin ve markanın tüketicisi içinde önemli bir referans olacaktır. Beğenmeyenler ise Hyundai Accent Blue’nun malzeme uyum sorunlarından söz edecekler. Bu konuda Hyundai’nin 5 yıllık garantisi bu noktada büyük güven veriyor. Fiyatla alakalı eleştiriler ise gelişen Hyundai’nin en zayıf olduğu nokta. Geçmişte referans olarak alınan fiyatların yeni müşterilere açıklamada zorluk oluşturmasının Hyundai’nin yeni bir sınıfa çıkma kararından kaynaklandığını düşünüyorum.

Son not olarak Accent Blue öncüsünden çok daha iyi kalitede, daha gösterişli ve alınası bir otomobil olduğunu inanıyorum.

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