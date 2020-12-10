Bilim & Teknoloji Hyundai, Boston Dynamics'i satın aldı

Hyundai, Boston Dynamics'i satın aldı

Bilim & Teknoloji

Hyundai, Boston Dynamics'i satın aldı

Robot köpekleriyle tanınan ve her geçen gün daha gelişmiş modeller üreten Boston Dynamics, beklendiği üzere Hyundai tarafından satın alındı.

10 Aralık 2020, Perşembe 15:45 Son Güncelleme:
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MIT bünyesinde hayat bulan ve bugüne dek pek çok robot üreten Boston Dynamics, takvimler 2013 yılını gösterdiğinde Google tarafından satın alınmış ve büyük ses getirmişti. Ancak 2017 yılına geldiğimizde şirket el değiştirerek SoftBank çatısı altına girmişti.

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SoftBank'ın Boston Dynamics'i almasıyla birlikte üretilen robotlar ticarileşmeye başlarken, gelinen noktada Hyundai'nin de ilgisni çekti ve yaklaşık 921 milyon dolarlık ödeme karşılığında alım gerçekleşti.

Şirketin ünlü olduğu robot köpek Spot bildiğiniz gibi geçen yıl sınırlı sayıda üretilmişti. Kısıtlı sayıda kişiye ulaşan bu robot Hyundai çatısı altında daha fazla kişiye ulaşabilir.

Boston Dynamics, 1992 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde test/deney çalışmaları yapan Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi üyesi Marc Raibert ve diğer çalışma arkadaşları tarafından enstitüden bağımsız olarak kurulan bir mühendislik, yapay zekâ ve robotik tasarım şirketi.


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