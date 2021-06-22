Hyundai, Boston Dynamics’in büyük bir kısmını satın aldı

Hyundai, Boston Dynamics için yapılan satış anlaşmasını resmi olarak tamamladığını duyurdu. Anlaşmanın tamamlanması sonrası Hyundai, daha çok robot köpek Spot ile tanınan Boston Dynamics’in resmi olarak yüzde 80 hissedarı oldu.

Anlaşma, geçen yıl 1.1 milyar dolara yapılmıştı. Bununla birlikte; yaşanan gelişme sonrası Hyundai, Boston Dynamics’i satın alan üçüncü şirket oldu. MIT tarafından kurulan robotik şirketi; 2013 yılında Google, 2017 yılında ise SoftBank tarafından satın alınmıştı. SoftBank’in, hala bir yan kuruluş aracılığıyla şirketin yüzde 20 hissedarı olduğu da biliniyordu.

Hyundai, Boston Dynamics’i robot bileşenlerinin imalatını, montajını ve otomasyon teknolojisini kapsayan bir robotik tedarik zinciri oluşturmak için kullanmayı planlıyor. Güney Koreli otomobil devi, robotik teknolojisine dayanan yürüyen araçlar geliştirmeyi hedefliyor olsa da şirket, ağırlıklı olarak Handle ve Stretch gibi depolarda ve üretim tesislerinde kullanılan Boston Dynamics robotlarıyla ilgileniyor.