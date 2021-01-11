Hyundai ve Apple, elektrikli araç üretimine 2024 yılında başlayacak

Korea IT News'un haberine göre Hyundai Motor ve Apple, sürücüsüz elektrikli araç üretimi konusunda bir ortaklık anlaşması imzalama yolundalar.

Habere göre, Hyundai Motor ve Apple iş birliği ile geliştirilecek sürücüsüz elektrikli araçların üretimine 2024 yılında ABD'de başlanacak.

Üretimin KIA Motors'un Georgia'daki fabrikasında veya ABD'de kurulacak yeni bir tesiste yapılması değerlendiriliyor. Korea IT News'un konuştuğu kaynaklara göre üretilecek aracın "beta versiyonu" gelecek yıl hazır olacak ve 2024'te 100 bin araç üretilecek.





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