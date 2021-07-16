Sözlerinde adaleti ve sabrı tavsiye eden ve İslam ve ihsan adına öğütlerde bulunan Hz. Ebubekir, Hz. Peygamberin yakın dostlarından ve İslam’ın 4 halifesinin ilkidir. Yaşantısıyla insanlara örnek olan Hz. Ebubekir, yüz yıllar sonra bile sözleriyle insanlara yol göstermektedir. İşte, resimli, anlamlı ve kısa Hz. Ebubekir sözleri…

HZ. EBUBEKİR SÖZLERİ: ADALET, SABIR, İSLAM VE İHSAN SÖZLERİ

Mazlum'un bedduasından sakının.

Birine karşı sabrı kalmadığı vakit, Allah'ın sana ne kadar sabırlı olduğunu düşün.

“Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.”

Allah size bir yol çizerse, onu kime kapatamaz.

“Çok söz, kişiyi unutkan yapar.”

Allah sevdiği kullarına ahirette azap etmemek için günahlarına kefaret olsun diye dünyada sıkıntı verir.

Sabredin, her şeyin başı sabırdır.

“Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!”

İnsanlardan bir şey isteme ki, insanlar seni sevsin. Allah'tan iste ki, Allah seni sevsin.

“Hakk’ı tanıyan ariflerin kölesi ol!”

“Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.”

“Kendini ıslah et ki, insanlar da sana karşı iyi davransınlar.”

Her hastalık Müslüman'a bir şifadır. Bazısı nefsini, bazısı da günahlarını...

Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir.

“İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder.”

RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA HZ. EBUBEKİR SÖZLERİ

“Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et.”

Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir.

“Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın.”

“Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin.”

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.

“Sabır imanın yarısı, yakin ise tamamıdır.”

“Sabırda zarar; hüzün ve telaşta fayda yoktur.”

Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir.

“Allah’tan afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden (kati bir imandan) sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir.”

Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.

Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!

Akrabalar arasındaki düşmanlık ormana düşen ateşten farksızdır.

“Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmemden daha makbuldür.”

Dört şeyi dört yere bırakın; uyumayı kabre, rahatı sırat köprüsüne, övünmeyi mizana, arzu ve istekleri cennete.

Şayet ben Allah’a ve resulüne karşı gelirsem, bana itaat etmeyiniz.

Hz. Muhammed’e tapan bilsin ki o öldü. Allah’a tapan bilsin ki Allah ölmez.

Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla.

Kabre azıksız giren, vapursuz denize çıkmış gibidir.

“Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır.”

Seni anlamaktan aciz olduğunu anlamak, gerçekten seni anlamak demektir.