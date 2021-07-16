İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan ve İslam kurallarına riayeti ve Peygamber Efendimiz’e sadakatiyle bilinen Hz. Ömer’in en büyük özelliklerinden biri de adalet idi. Hz. Ömer sözleri ile dünyanın daha yaşanılır bir yer olması için Müslüman olsun olmasın tüm insanlara önemli tavsiyelerde ve öğütlerde bulundu. Resimli, anlamlı ve kısa Hz. Ömer sözlerini sizler için bir araya getirdik…

HZ. ÖMER SÖZLERİ: NAMAZ, PEYGAMBER, DEPREM VE İSLAM’LA İLGİLİ SÖZLERİ

Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın.

Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır.

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Kabirlerde huşu içinde ol.

Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin faydası olmaz.

Güvenilmeyen arkadaşından sakın.

Dünyaya az meylet ki, hür yaşayasın.

İbadet anında tevazu içinde ol.

En zor ibadet, gönül kazanmaktır. En büyük günah kalp kırmaktır.

Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.

Adalet mülkün temelidir.

Yalnızlık, cahil insanlarda oturmaktan daha iyidir.

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.

Allah seni birinin sevgisiyle rızıklandırdığı zaman gücün yettiğince o sevgiye sıkıca tutun.

Mal cimride, silah korkakta, fikir zayıfta olursa işler bozulur.

Etrafındakilerin çokluğu sen aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin.

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Ölçünüz daima Allah rızası olsun.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.

Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

İşlerinde de Allah’tan korkanlarla istişare et.

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.

RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA HZ. ÖMER SÖZLERİ

Ahiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

Doğruluk her ne kadar seni öldürse bile ondan ayrılma.

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.

Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânin merhametine kavuşsun.

Tevbe’den maksat günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Tevazunun başı, bir Müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Allahü teala başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.

Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ı bilip, o’na isyan etmesi; şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.

Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sadık niyetidir.

Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânin merhametine kavuşsun.

Tevbe’den maksat günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.