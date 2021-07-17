Hz. Yusuf sözleri kimi zaman hissedilen aşkı dile getirmek için kullanılsa da, güzelliği ve edebiyle ünlü Peygamberin İslam, cuma, aşk ve güzellik sözleri de oldukça kıymetlidir. İşte sosyal medyada en çok paylaşılan sözler arasında olan resimli anlamlı ve kısa Hz. Yusuf sözleri…

HZ. YUSUF SÖZLERİ: İSLAM, CUMA, AŞK VE GÜZELLİK SÖZLERİ

Kuyu dibinde kaldın diye kırılma, belki oradan bile kapı açılır.

Yeter ki yüreğinden gelsin sesler çünkü Allah her duayı dinler.

Ya Rabbim, yağdırdığın kar taneleri adedince, Peygamberimize salatı selam olsun, sen bize merhamet et çünkü Sen, merhametlilerin, en merhametlisi, Rahmansın.

Allah’ım kendimi sana emanet ediyorum. Senden başka kimsem yok.

Yusuf suret, ben suretten içre aslolanın sevdasındayım.

Züleyha gibi bekleyenin, Yusuf gibi yâri olur…

Günahların çok olduğu, Yusuf’ların az olduğu bir zaman. Rabbim iffetini ahlakını imanını kurtaranlar dan eyle bizi.

Bakışların sonsuz kuyu misali, sen baktıkça ben içine düşüyorum Yusuf misali…

Kaderimi ben seçmedim, Rabbim ikram etti… Elhamdülillah.. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi. Duam belli, duyan belli … Gerisi Takdir-i İlahi.

Beklemek Züleyha’ya yakışır, gelmek ise Yusuf olabilene…

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.

Baktı Züleyha aşktan öte aşk var, Allah’tan başka bulunmaz yar. Artık Züleyha’ya gelir dünya dar…

Ey güneş gibi gökyüzünün nuru olan güzel Yusuf! Ona baktıkça kendi güzel yüzünü görürsün ve kendinden bulunan güzelliği görerek hayran olasın. Ey gözümün nuru.

Kalpler yalnızca Allah’ın emrindedir. Sen kalbini Yusuf gibi temiz tut ki, Züleyhalar zaten senin gönlünde yer alacaktır.

Züleyha'ya dediler: Ay çıktı. Züleyha cevap verdi: Yusuf mu baktı?

Yusuf olmak için Yusuf gibi yürek gerek, gönül gerek, iman gerek. Züleyha değilsen eğer peşine düşmeyeceksin Yusufların.

Gözümün görmediğini gönlüm neylesin. Rabbim herkese gönlünden geçeni nasip eylesin.

Yusuf ayna, ben aynaya yansıyan ışığın tayfındayım.

Ölümden Aşırı Korkan Birinin Ya Sığınacak Bir Rabbi Yoktur Ya da Bu Dünyaya Aşırı Bağlılığı Vardır.

Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanını) verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin Göklerin ve yerin Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat”

Senin adın Yusuf, ne de ben Züleyha’yım. Sanma ki ellerimden yırtılacak gömleğin. Lakin bir gün Züleyha olup gelirsem sana, Yusuf gibi karşıla, asil, iffetli, serin.

Bazı aşklar vardır ki bir ömür boyu bekletir; her gün tevbe ettirir, hidayete erdirir. Züleyha'nın Yusuf'a duyduğu aşkta onu her geçen gün Allah'a yaklaştırdı. En sonunda anladı ki aşk Yusuf'a değil, Yusuf'u yaratandır.

Karanlık gecede halden hale girerken Züleyha'nın kalbi, Züleyha en çok da sabrın kimden olduğunu bilmeden ve sabrının iç yüzüne erişemeden sabretti.

Züleyha'nın gözleri bir büyülü siyah korku. Kimin gözleri değse Züleyha'nın gözlerine, Züleyha'da bir şeyini unutacak.

Belki Yusuf’u bulamayacak, kavuşamayacak bu kalp ama yine de pes etmeyecek ömûr boyu arayacak.

RESİMLİ ANLAMLI VE KISA HZ. YUSUF SÖZLERİ

Bundan böyle sözcük dağarcığım Yusuf’un dilinden dökülen kadardır...Sadece sözcükler değil, hayat sözcükler kadarsa varlığımda Yusuf kadardır...

Züleyha olmak kolay, Züleyha gibisini bulmakta kolay, söyleyin ne olur nerde Yusuf’u YUSUF gibisini saklayan kuytular, kuyular?

Tahammülünün anlamını çözemeden tahammül etti. O kadar ki ne sabrına sahip çıktı ne tahammülünden hoşnut kaldı.

Zira sevilmekle imtihan olan bir masumdur Yusuf. Yakup sever, kuyuya düşer. Züleyha sever, zindana.

Kim kaderin Züleyha'yı köle etmek için önce Yusuf'u pazarlara düşürdüğünü tahmin edebilirdi ki? Suçlu, suçunu her zaman bilerek işlemez Yusuf ve güzellik bazen suça dönüşür.