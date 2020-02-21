Ianis Hagi, Glasgow Rangers'ın Avrupa macerasından kopmamasını sağladı. Kendi evinde Braga'yı ağırlayan Rangers, dakikalar 59'u gösterirken 2-0 geriye düşmüştü.

67. dakikada durumu 2-1'e getiren golü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi attı. 75. dakikada Aribo ile 2-2'lik beraberliği yakalayan Rangers, 82'de yine Ianis Hagi'nin golüyle güldü.

Rangers, böylece tur için umutlarını sürdürdü. Rövanş maçı 27 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.

Ianis Hagi'nin adı daha önce birçok kez Galatasaray'la anılmış ve Gheorghe Hagi'nin, oğulunu Galatasaray'a getirebileceği söylenmişti. Ianis Hagi, 2019 yazında Hagi'nin takımı Viitorul'dan Belçika ekibi Genk'e 4 milyon euro'ya transfer oldu.

Bu sezon ise devre arasında Glasgow Rangers'a kiralandı. Rangers'la şimdiye dek 4 Lig, 1 UEFA, 1 de İskoçya Kupası maçına çıkan 21 yaşındaki oyuncu 3 gol 1 asistle oynuyor.

İskoçya'da kiralık olarak forma giyen Hagi'nin satın alma opsiyonu bulunmuyor.