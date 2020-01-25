İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ’a gidiyor

Ekrem İmamoğlu’nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice’ye yola çıkmak üzere harekete geçti. İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak. Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ’da kalacak olan yemek tırı da yollandı. Bir tünel aracı da uçakla Elazığ’a yollandı.

DHA