Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su kesintisi açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su kesintisi açıklaması

Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su kesintisi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, barajların durumu ve su kesintisi hakkında açıklamada bulundu.

24 Aralık 2020, Perşembe 16:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık yönetimini değerlendirdiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu barajların doluluk oranlarındaki düşüşün hatırlatılması ve olası su kesintisi iddialarına ilişkin olarak şunları söyledi:

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En düşük yağış miktarlarından birisi dahi, bu önümüzdeki aylarda olursa özellikle Ocak, Şubat ve Mart için konuşuyorum. Şu an için İstanbul’u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. Ancak İstanbul 2019’u kurak geçirdi. 2020’yi kurak geçiriyor, genelde iki kurak mevsim üst üste olabiliyor. Yağış miktarları açısından da gerçekten bu iki kurak mevsimde geçmişte olduğundan çok daha az bir yağış alan dönem yaşıyoruz. Özellikle bu dönemin Kasım aralığından ötürü bunu söylüyorum. Ancak önümüzdeki seneyi düşündüğümüzde kuraklığın ayrı bir tehdit oluşturacağı konusunda risklerimiz var. Melen Projesinin 4 yılı daha var. Amaç biz Melen’den su basıyoruz, başka yerlerden de su basıyoruz. Şu zor günlerde yeni kuyu açılmalı tartışmalarına da başladık. İstanbul’un suyunu dengede tutmak açısından. Burada en riskli alan Avrupa yakasıdır. Tüm bu kavramlar üzerinden Melen’in bitmesi su tutması 2-3-4 sezon kurak mevsim geçirseniz bile o bölgenin yağışlı olması sebebiyle aslında riskleri ortadan kaldırıyor. Melen bugün bitmiş olsaydı, 2040’a kadar su sorunun çözdük sözü doğru olurdu. Ne yazık ki şu an doğru değil. 2024 itibariyle bu sorunda ortadan kalkmış olacak. Bugün için acil alarmımız yok ama risk var. Vatandaş olarak suyu tasarruflu kullanmaya dikkat etmeliyiz. Biz de A-B-C planlarını hazırlıyoruz. Bu konuda tedbirliyiz.

İHA


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