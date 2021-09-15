İBB burs başvuruları, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversite eğitiminde maddi destek ihtiyacı duyan öğrenciler, belirli şartları taşımaları halinde İBB bursundan faydalanabiliyor. İşte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru şartları ve tarihleri hakkında son gelişmeler…

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İBB burs başvuruları akademik takvimin başlamasına kısa süre kala daha yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Ancak kurumdan henüz konuya yönelik bir açıklama gelmedi.

İBB burs başvurularına yönelik yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizde bir araya getireceğiz.

2021-2022 İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 İBB burs başvuru sonuçlarının başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?