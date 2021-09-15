İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs başvuruları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl üniversite eğitimi alan öğrencilere, “İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı” adı altında burs yardımında bulunuyor. Toplam 30 bin öğrenciye ulaşılması planlanan burs için de öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
15 Eylül 2021, Çarşamba 12:17 Son Güncelleme:
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İBB burs başvuruları, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversite eğitiminde maddi destek ihtiyacı duyan öğrenciler, belirli şartları taşımaları halinde İBB bursundan faydalanabiliyor. İşte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru şartları ve tarihleri hakkında son gelişmeler…
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İBB burs başvuruları akademik takvimin başlamasına kısa süre kala daha yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Ancak kurumdan henüz konuya yönelik bir açıklama gelmedi.
İBB burs başvurularına yönelik yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizde bir araya getireceğiz.
2021-2022 İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 İBB burs başvuru sonuçlarının başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
- Açık öğretimde okuyanlar
- Uzaktan öğretim görenler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- 25 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri