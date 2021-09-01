İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her yıl maddi destek ihtiyacı bulunan öğrenciye burs vererek elini uzatıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir milyonu aşkın öğrenci üniversiteye kaydolacak. İBB ise belirli şartları taşıyan öğrencilere eğitim hayatında maddi destek sağlıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İBB burs başvuruları henüz başlamadı ve şu an için ne zaman başlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde bulabilirsiniz.

2021 İBB BURSU NE KADAR?

2021 İBB bursunun ne kadar olacağı da henüz kesinleşmedi.

İBB BURSU 2020’DE NE KADARDI?

İBB bursu 2020 yılında öğrenci başı yıllık 3 bin 200 lira olarak belirlendi ve 3’e bölünen burs öğrencilere 3 farklı ay içinde verildi.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?